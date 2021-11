Scherma, Raian Adoul e Benedetta Pantenetti sugli scudi in Liguria

Si è tenuta al Palamariotti della Spezia nel weekend la “Prima Prova Nazionale Giovani” (da 15 a 20 anni) di fioretto e sciabola alla quale hanno partecipato anche gli atleti di fioretto maschile e femminile del Club Scherma Ancona. Il miglior risultato tra i ragazzi è stato il quattordicesimo posto per Raian Adoul, che ha battuto per entrare nei sedici Tommaso Martini del Gruppo Carabinieri campione italiano in carica categoria under 20 e attualmente primo nel ranking nazionale.

Risultati più che positivi sono arrivati anche dalle schermitrici doriche con uno strepitoso quinto posto (che è stato il miglior piazzamento tra le atlete marchigiane in gara) ottenuto da Benedetta Pantanetti sotto gli occhi dei tecnici Francesco Archivio e Marina Montelli.