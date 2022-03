Esulta il Club Scherma Ancona: batte Jesi e vola in Serie A

I ragazzi del fioretto maschile vincono il derby marchigiano e volano in serie 1 per la gioia di tutto il Club Scherma Ancona e del suo presidente Pennazzi. A Piacenza si sono infatti disputati i Campionati Italiani a squadre di serie A2, B e C, presso Piacenza Expo.

Il sodalizio dorico si è aggiudicato il successo nella gara di fioretto, grazie alla squadra guidata dal maestro Francesco Archivio e composta da Rain Adoul, Enrico Giovanni Lauria, Lorenzo Pantanetti e Francesco Zechini che ha battuto in finale, in un avvincente derby marchigiano conclusosi 45-43, i cugini dello storico Club Scherma Jesi. La gioia è doppia per i ragazzi dorici in virtù di questo successo che catapulta il sodalizio anconetano in A.

Oltre ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto, c’è anche grande soddisfazione per il costante percorso di crescita intrapreso dagli atleti che continuano a ben figurare negli appuntamenti importanti. A questo proposito, c’è da registrare infatti anche il risultato ottenuto dalle ragazze, accompagnate dalle maestre Maria Margherita Mattei e Marina Montelli per partecipare alla seconda prova nazionale under 14 a Lucca. Le atlete del Club Scherma Ancona hanno infatti conquistato due finali con Sophia Di Paolo e Anna Sofia Cantarini, a conferma di un processo di maturazione personale e sportivo che prosegue regalando feedback importanti in palcoscenici prestigiosi.