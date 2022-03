Scherma, la dorica Pantanetti convocata in azzurro vola a Dubai

È stata ufficializzata la composizione della Delegazione Italiana per i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022. La kermesse iridata dedicata agli Under 20 e Under 17 si svolgerà dal 2 al 10 aprile e vedrà in tutto quarantuno azzurrini in gara negli Emirati Arabi Uniti dove sono in palio diciotto titoli.

Come sempre accade ai Campionati del Mondo, per la categoria Giovani sono quattro gli atleti convocati per ogni specialità e saranno impegnati sia nelle prove individuali che in quelle a squadre, mentre per i Cadetti sono tre i prescelti che si cimenteranno nelle sole gare individuali. Una grande gioia per il Club Scherma Ancona del presidente Maurizio Pennazzi arriva dalla convocazione del Commissario Tecnico Stefano Cerioni per la fiorettista dorica Benedetta Pantanetti. Insieme a lei nel fioretto femminile risponderanno alla convocazione Giulia Amore (Fiamme Oro), Irene Bertini (Carabinieri), Carlotta Ferrari (Comense). Riserva Aurora Grandis (Club Scherma Roma).