Passaggio di consegne al Club Scherma Ancona: Marco Pennazzi nuovo presidente

Marco Pennazzi è il nuovo Presidente del Club Scherma Ancona. Il passaggio di consegne era già avvenuto da tempo, ma l’ufficialità è arrivata venerdì sera nella tradizione cena di fine stagione, con l’immancabile e storica sfida a calcetto. Dopo oltre 40 anni di onorata Presidenza del club, Maurizio Pennazzi ha deciso per scelte personali di passare la mano. Tante le gioie e le soddisfazioni ottenute in questi anni, con la conquista di tanti trofei e la gioia di vedere propri atleti arrivare fino alla Nazionale. Per non dimenticare anche il titolo Mondiale Militare vinto da Francesco Archivio, prima atleta e oggi Istruttore Federale.

Pennazzi vanta anche l’onore della costruzione del Palascherma di via Monte Pelago, dove ogni giorno i ragazzi si possono allenare e diventato anche punto di riferimento per la Nazionale. A succedergli, come deciso dal nuovo Consiglio Direttivo, sarà il figlio Marco, anche lui ex atleta e determinato a portare avanti tutta la gran mole di lavoro fatta da suo padre in questi anni.