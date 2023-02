Falconara, la meglio gioventù: 7-1 al Fondi con le "babies" sugli scudi

Ha 15 anni, 9 mesi e 15 giorni la più giovane marcatrice della storia del Città di Falconara. Si chiama Sofia Saluzzi e il suo nome entra nell'almanacco al minuto numero 8 della ripresa di Falconara - Vis Fondi, incontro valevole per la giornata numero diciassette della Serie A femminile. Tutta per lei la copertina, insieme alla Next Gen delle Citizens – oltre Polloni tra i pali dal primo minuto, in campo anche Zepponi e Pirro – chiamate in campo da mister Neri per vittoria che consente alle Citizens di restare in corsa nei piani alti della classifica di Serie A. Una gran bella soddisfazione anche per mister Mosca, tecnico dell'Under 19 che ha accompagnato queste ragazze allo Scudetto giovanile della scorsa stagione.

La gara contro la Vis, fanalino di coda del campionato con appena un punto conquistato, è a senso unico come nelle previsioni della vigilia. Segnano subito Rozo, Isa Pereira e Dal'Maz. Si va a riposo sul 3-1 e nella ripresa il Falconara dilaga. Taina si veste da assist woman: mette lo zampino sul gol di Ferrara (bel diagonale sul secondo palo), e poi danza in area nello stretto con Dal'Maz che trova la porta spalancata. Preso il largo mister Neri dà spazio alle under. Entra Zepponi classe 2006, seconda presenza in serie A e subito si fa vedere perfezionando il disimpegno di Polloni sul tiro di Zomparelli. Poi è il turno di Saluzzi, esordio assoluto bagnato dal gol, dalle lacrime sue e di un PalaBadiali impazzito in piedi ad applaudire. il tempo di prendere le misure del parquet, di seguire la fuga di capitan Ferrara sulla sinistra e di farsi trovare pronta sul secondo palo.

Pochi minuti dopo Rozo affonda la lama del 7 gol. C'è spazio anche per Pirro che ha un paio di occasioni buone in area e si fa vedere molto bene nello scacchiere con le compagne. Nel finale i pali di Ferrara e Taina dicono che può bastare così. Alla sirena il Città di Falconara tocca quota 41 punti agganciando il TikiTaka, sconfitto dal Pelletterie, e mantenendo la distanza di 3 punti dal Bitonto capolista solitario e di 2 dal Pescara. Domenica prossima Erika Ferrara e compagne sono attese in Veneto per la trasferta contro la Vip.