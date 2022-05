Le "Citizens" fanno festa: 4-2 al TikiTaka e seconda finale scudetto di fila

Il Città di Falconara si aggiudica il pass per la finale scudetto al termine di 40 minuti bollenti per il clima e per l’intensità. Gara emozionante dal primo all’ultimo minuto, con il Tikitaka che, costretto a recuperare il ko di sette giorni fa, parte a mille nonostante il gran caldo, passa, recupera lo svantaggio ma alla fine è costretto a capitolare.

Spettacolo vero al PalaBadiali: dopo 30 secondi Luciani mette una pezza e mura la conclusione di Verzulli da ottima posizione. Subito dopo va avanti il Tikitaka, immediatamente riacciuffato dalle Citizens nel breve volgere di mezzo giro di lancette. Vanin scende sulla destra e fa secca Dibiase, il portiere non ci sta e poco dopo su rinvio beffa Merlenghi, oggi al posto di Duda, infortunatasi in settimana durante l’allenamento. Fifò sfiora con un gran tiro che le viene deviato in corner, Vanin prova a restituire il dispetto a Dibiase da distanza siderale ma va fuori centro.

Al 10’ il Falconara mette la freccia: è Fifò che fa esplodere il PalaBadiali con un destro di collo al volo sul corner di Taty. Al 12’ sfiora Marta: provvidenziale la respinta della retroguardia avversaria sull’incursione della spagnola. Sul fronte opposto entra Sgravo e dà la carica alle sue con un potente diagonale che al 15’ coccia sul palo ed entra nel sacco. Marta è sfortunata e nel giro di due minuti timbra traversa e palo, ma Janice al 16’ trova invece l’incrocio e riporta in vantaggio le padrone di casa.

Nella ripresa le squadre giocano alla pari tra qualche sussulto portoghese: Fifò impegna severamente Merlenghi, Janice colpisce il palo e poi si ripete al termine di una giocata eccezionale: palla sull’out di sinistra, perno sull’avversaria e palla a incrociare nell’angolino opposto. A quel punto Bertè è in quinto di movimento che serve a mister Schurtz per cercare di recuperare. Sulla manovra super offensiva delle avversarie le Citizens coprono bene tutti gli spazi e si arriva al 19’ con la sola conclusione pericolosa di Tampa che Dibiase argina alzando in corner. Al triplice fischio parte la festa: sarà finale anche quest'anno, la seconda di fila nella storia del Città di Falconara. Contro chi lo dirà gara-3 tra Pescara e Lazio, in campo il 29 maggio. Intanto per le Citizens un po’ di festa con i tifosi (tra questi, presenza d’eccezione, Taborda dell’Italservice Pesaro che si è scambiato la maglia con Taty a fine gara) e poi testa alle finali. L’appuntamento è per sabato 4 giugno per gara-1 in trasferta, ritorno venerdì 10 al PalaBadiali ed eventuale gara-3 sempre nell’hangar di via dello Stadio domenica 12.