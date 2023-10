Francavilla sbatte sul muro-Sestari, Falconara impone l'1-1 nel debutto al "Badiali"

L’esame è superato. Non a pieni voti guardando alla posta in palio che non finisce interamente nelle mani delle “Citizens”, ma nell’esordio stagionale davanti al pubblico di casa il Città di Falconara strappa un pareggio prezioso contro l’agguerrito Tikitaka Francavilla. Le abruzzesi passano in vantaggio nella ripresa ma vengono acciuffate dalle falchette, la cui porta viene blindata dagli interventi di una Sestari rivelatasi determinante, e impeccabile nel dimostrare una volta di più come l’etichetta di una delle migliori nel ruolo a livello mondiale sia assolutamente meritata.

Finisce così 1-1 la supersfida della seconda giornata tra Falconara e Francavilla davanti al caloroso pubblico che ha affollato le tribune dell’hangar di Via Stadio, primo appuntamento di campionato al PalaBadiali. Gara tiratissima: parte forte il Francavilla ma la palla buona per passare ce l’ha Praticò con Duda protagonista. Partita che viaggia sulle fiammate di Vanin da una parte e corali dall’altra. Le Citizens recriminano per un paio di episodi dubbi area mentre Sestari è costretta al doppio miracolo su Bertè e poi si Bettioli al 14’. Nel finale occasionassima per Vanin e Bertè che partono in contropiede ma Sestari chiude tutti gli spazi e manda tutti a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, dopo una prima occasione citizens con Elpidio in percussione e Praticò che non inquadra la porta, il Tikitaka alza il baricentro e inizia a macinare gioco. Sestari fa i miracoli, al 7’ aiutata anche da Ferrara che salva sulla linea, finché Vanin al 13’ non riesce a perforarla. La reazione delle Citizens è rabbiosa e porta nel giro di 3’ al meritato pareggio: Ferrara fugge sulla destra e serve in mezzo un assist spaziale per Praticò che sigla al volo. Il pari rimane inalterato nonostante le occasioni del finale: Elpidio in contropiede solitario ipnotizzata da Duda, Bertè in diagonale fermata da Sestari a 9 secondi dalla sirena.