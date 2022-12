Il Città di Falconara, dopo il successo in SuperCoppa, ricevuto in Regione

La Regione Marche al fianco delle ragazze della Città di Falconara tra i complimenti per la fresca vittoria in Supercoppa Italiana (quinto titolo in 3 anni dopo 2 Coppe Italia, lo Scudetto e la Supercoppa 2021) ed un grosso incitamento in vista di un appuntamento con la storia: il trofeo europeo tra le squadre campioni dei rispettivi campionati che si disputerà al PalaBadiali dal 19 al 22 dicembre. La stretta di mano tra l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi, e Isa Pereira in rappresentanza di tutte le Citizens è avvenuto questa mattina alla Sala Agricoltura di Palazzo Leopardi.

«Per la prima volta in Italia, a Falconara, viene ospitata questa prestigiosa manifestazione – ha detto l’assessore Biondi - ragazze straordinarie che hanno vinto tutto quello che era possibile vincere. Sono motivo di orgoglio per la Regione Marche e rappresentano un ulteriore tassello che rafforza l’importanza dello sport nella nostra regione. Sono poi un esempio: lo sport è volano di valori importanti, dal sociale all’aspetto educativo, insegna che di fronte alle battute di arresto occorre sempre rialzarsi e sempre con maggiore forza». Presenti anche Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, Marco Bramucci, presidente dell’Asd Città di Falconara e Daniele Leti, imprenditore che con la sua Azzurra Ascensori sta sostenendo il team e l’intero EWFT.

Proprio quello della parità di genere è un aspetto da non trascurare. Nel futsal, come in altri sport, le differenze sono frutto di stereotipi e consuetudini dure a morire. Come la Champions League: una realtà consolidata per il maschile, un mondo sperimentale e non riconosciuto nel femminile. Proprio come l’European Woman’s Futsal Tournament di Falconara, torneo alla sua sesta edizione (la prima in Italia) interamente autogestito dalle società senza il sostegno dell’Uefa. «L’auspicio - ha detto il presidente Bramucci - è che proprio attraverso manifestazioni come questa si riesca a spingere i vertici del futsal europeo a dare un torneo ufficiale anche al mondo femminile. In questi anni siamo riusciti a conquistare sempre più spazio e riconoscimenti, ma la strada per un’effettiva parità tra i due generi è ancora lunga». A Isa Pereira sono stati consegnati un crest commemorativo della Regione e una maglia sportiva con il simbolo delle Marche.