Il Città di Falconara chiude al terzo posto: debutto nei play-off contro la Lazio

Il Città di Falconara mantiene il podio: la prima sfida playoff sarà contro la Lazio di mister Chilelli. L’agevole poker contro il già retrocesso Real Statte nell’ultima di regular season proietta le Citizens a 63 punti, al terzo posto dietro il tandem di testa formato da Pescara e Bitonto a 68 e davanti al Tikitaka Francavilla a 61. Il programma dei quarti playoff scudetto prevede per le marchigiane, dunque, gara-1 a Fiano Romano per domenica 7 maggio. Le falchette saranno al PalaBadiali venerdì 12 per gara 2. Sempre il palas falconarese ospiterà, in virtù del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season, l’eventuale gara-3 di spareggio. Tutte le partite sono programmate, al momento, per le 19.

Tornando alla sfida con lo Statte, è stato un match subito in discesa grazie al bel gol al volo, su azione di corner, di Rozo che ha aperto le danze dopo nemmeno un minuto. Le ragazze di Neri, con Polloni in porta dal primo minuto e Taina di ritorno dopo l'infortunio, sono riuscite a raddoppiare attorno al 10’ con Isa Pereira, caparbia a lottare e rubare palla alla difesa rossoblu prima di concludere e battere Margarito. Squadre negli spogliatoi sul 2-0 per le padrone di casa e nella ripresa l’ex Pascual si toglie lo sfizio di riaprire la partita accorciando le distanze ma dura poco. Taty scende sulla sinistra e mette in mezzo una palla che è un rigore per Ferrara: 3-1 e Citizens che ora controllano la gara. Il poker lo serve sempre Isa Pereira che mette un tiro cross potente al centro che coccia addosso a Valeria per il più classico degli autogol. Prima della sirena c'è gloria anche per le under Pirro, Saluzzi e Pandolfi. Al triplice fischio la testa è già altrove. Lo Statte alla prossima stagione con l’auspicio che la squadra più titolata d’Italia possa tornare al più presto in Serie A, le Citizens alla preparazione in vista della strada che conduce al titolo di Campionesse d’Italia.