Le "Citizens" ricominciano a correre: ecco Taina e Rozo

Taina Santos e Nathalia Rozo sono i volti nuovi del Città di Falconara che ieri sera ha presentato al pubblico i prossimi impegni di quella che, dopo aver recitato il ruolo dell’Asso Pigliatutto nella scorsa stagione (in ordine cronologico: Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto Under19 e Scudetto), è chiamata ancora a lottare su più fronti. Dalla Supercoppa Italiana (avversario il Real Statte, data da definire) alla Coppa Italia, passando ovviamente per il campionato e senza dimenticare la Futsal Women's European Champions, la Coppa dei Campioni del futsal che potrebbe essere organizzata proprio nelle Marche come ha annunciato ieri sera il presidente delle Citizens, Marco Bramucci.

Oltre 100 persone tra istituzioni, sponsor e tifosi hanno partecipato alla cena di gala, organizzata al ristorante Orange del Touring Hotel di Falconara per riabbracciare le Citizens che già da lunedì hanno ripreso gli allenamenti tra PalaBadiali e stadio Roccheggiani. Mister Massimiliano Neri, confermatissimo sulla panchina, avrà a disposizione il gruppo storico a partire da capitan Sofia Luciani, Erika Ferrara, Isa Pereira, Taty, i portieri Angelica Dibiase e Anthea Polloni, la giovane Silvia Praticò e il bomber Rafa Pato Dal’maz. A tutte loro le parole d’incoraggiamento del sindaco Stefania Signorini, dell’assessore allo Sport, Raimondo Baia, del consigliere della Divisione Calcio a 5, Andrea Farabini, e di Tarcisio Pacetti, totem sportivo cittadino, già ds della Pallavolo Falconara degli anni d’oro della Serie A e della Coppa Cev 1986.

I nuovi arrivi

Brasiliana nazionalizzata italiana, tanto da aver ricevuto anche la chiamata azzurra della Nazionale di Beach Soccer, la 32enne Taina Franciele Dos Santos Mioso porta in dote oltre 100 gol messi a segno nella Serie A italiana tra Cagliari, Ternana, Olimpus (con il quale ha vinto la Supercoppa 2017), Virtus Ragusa, Bisceglie, lo scorso anno, Bitonto oltre a una breve parentesi nel Salinis dello Scudetto 2018/2019. Laterale o pivot, vestirà la maglia con il numero 20. «Sono contenta di poter far parte di un progetto ambizioso tra tante campionesse – le sue prime parole – ed è un grande piacere ritrovare compagne come Taty, Pato e Rozo con le quali ho già giocato a Salinis. Voglio dare il mio contributo per continuare a dare gioie e soddisfazioni a questa società e a questa piazza che rende ogni partita unica. Dopo le mie vacanze molto impegnative con i miei progetti in beneficenza (Taina è testimonial di progetti benefici per sostenere le famiglie in difficoltà e avviare i bambini brasiliani allo sport, ndr) e non solo, non vedo l'ora di iniziare perché so che una società come Falconara non farà a meno che valorizzare i miei sforzi e la mia professionalità. Voglio anch'io scrivere la nuova storia di questa società che cresce ogni anno».

Era già al PalaBadiali ma su sponda opposta per contendere lo scudetto alle Citizens, l’ex Pescara Nathàlia Rozo. Anche lei brasiliana, 28 anni, è in Italia dal 2017 con le maglie del Salinis campione d’Italia 2018/2019, del Bisceglie e, appunto, Pescara. Laterale col vizio del gol (66 centri in Serie A), vestirà la maglia numero 7. «Sono contentissima di essere qui – ha detto a caldo - Ho avuto Falconara come avversario e conosco la forza che ha questa squadra capace di conquistare risultati e arrivare in alto. Da fuori vedevo una forza immensa e ora cercherò di contribuire per continuare a conseguire quei risultati. Abbiamo iniziato adesso il nostro percorso però mi trovo bene e sono molto fiduciosa».