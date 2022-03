Città di Falconara C5, a Massimiliano Neri la "Panchina d'Oro"

Va al condottiero del Città di Falconara il premio quale miglior allenatore della Serie A femminile di calcio a 5. Panchina d'Oro 2020/2021 a Massimiliano Neri, mister delle falchette da sei anni. Lo ha reso noto nel primo pomeriggio la Figc nazionale. Il premio, alla sua 30esima edizione, ha visto premiare anche tecnici del calibro di Antonio Conte per il calcio. Nel caso del futsal siamo arrivati alla quinta edizione e, per quanto riguarda il femminile, si tratta della prima vittoria di un tecnico marchigiano.

«È un premio talmente prestigioso – ha sottolineato Neri – che voglio condividerlo con lo staff, le giocatrici e la società; è il riconoscimento ad un grande lavoro di squadra. La mia dedica va sicuramente alla mia famiglia, che sopporta i miei cambiamenti di umore e le mie assenze da casa». Massimiliano Neri e il Città di Falconara: tra calcio a 5 giocato, guida della formazione maschile e, dal 2016/2017 nel femminile sono ben 13 anni. E la storia continua.

Il premio all’allenatore delle Citizens arriva, tra l’altro, a pochi giorni dal grande evento previsto domenica 3 aprile a Salsomaggiore Terme. Il Città di Falconara sarà infatti di scena alla Futsal Arena contro il Pescara in un incontro valevole per la ventunesima di andata, match che – esattamente come accaduto in occasione della sfida di andata – sarà trasmesso da Sky Sport.