Falconara, doppia vittoria: batte 2-1 il Kick Off ed annuncia il nuovo main sponsor

E’ un Falconara che vince due volte. Batte le lombarde del KickOff al fotofinish, prendendo tre punti preziosissimi che valgono il terzo posto in compagnia del Tikitaka (dietro le capoliste Bitonto e Molfetta, a punteggio pieno nella graduatoria) ed annuncia un nuovo partner economico che accompagnerà le “Citizens” in questo nuovo corso nel massimo campionato di futsal femminile. E’ il presidente Marco Bramucci a fine gara, al centro del PalaBadiali, a comunicare la nuova denominazione del Città di Falconara, che diventerà Stilcasa Costruzioni Falconara: al suo fianco un applauditissimo Andy Celaj, imprenditore ed ora main sponsor del club.

L’affermazione contro le lombarde è di quelle sofferte, con resilienza e capacità di lottare fino all’ultimo secondo che sono parte integrante del Dna delle falchette. Primo tempo con ritmi “ovattati”, che termina a reti inviolate e fa registrare un paio di nitide occasioni da gol non capitalizzate. Di ben altro tenore la ripresa, che dopo otto minuti vede le padrone di casa sbloccare il risultato grazie al tap-in vincente di Praticò. Dopo quattro minuti, il Kick Off trova però la rete di Lanziloti (al suo terzo sigillo in campionato) che con una conclusione mancina costringe Sestari a raccogliere la sfera in fondo al sacco.

Il pareggio galvanizza le ospiti, che nell’ultimo segmento di gara premono alla ricerca della marcatura che confezionerebbe il ribaltone, ma Sestari respinge al mittente tutti gli assalti delle milanesi, mantenendo inchiodato il punteggio sull’1-1. L’assalto finale è però di marca falconarese e con appena due secondi restati sul cronometro, arriva il gol che regala i tre punti: Isa Pereira mette da corner un pallone nel mucchio selvaggio a centro area, la palla carambola su Bortolini e quindi in rete, per il 2-1 che fa esplodere il pubblico dell’hangar di Via Stadio. Falconara vince e mantiene l’imbattibilità: ora c’è il severo banco di prova costituito dal match contro la corazzata Bitonto.