Città di Falconara, attesa per l'esordio di Kubaszek. Partita, intanto, la campagna abbonamenti

L’hangar di Via Stadio è pronto a riaprire le sue porte ed accogliere le ragazze del Città di Falconara. Si avvicina il momento del debutto casalingo stagionale per le “Citizens”, che hanno inaugurato il massimo campionato di futsal femminile 2023/2024 espugnando il campo di Verona, ed attendono la visita del Tikitaka Futsal Francavilla nella sfida in programma domenica pomeriggio. Il club ha nel frattempo reso noto lo start della campagna abbonamenti - valida per le gare casalinghe di regular season del campionato 2023/24 - che si protrarrà fino a domenica 15 ottobre. Due le fasce di prezzo: 60 euro per gli over 14 e 5 per gli under 14. Le tessere sotto sottoscrivibili online mediante il circuito Vivaticket e nei centri autorizzati (a Falconara presso la Tabaccheria dell’Auditorium), oppure al Palasport “Badiali”: in questa settimana il botteghino resterà aperto fino a venerdì dalle 18 alle 20, e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 fino al fischio d’inizio della partita contro Francavilla.

Nel match contro le abruzzesi, i tifosi delle “Citizens” potranno anche dare il caloroso benvenuto alla new-entry nell’organico a disposizione del tecnico Giulia Domenichetti. Farà infatti il suo esordio Klaudia Kubaszek, classe ‘98, calcettista della nazionale polacca, eletta miglior giocatrice nello scorso campionato (vinto con la maglia del Rekord Bielsko-Bia?a) e della Futsal Week di giugno, quando ha battuto in semifinale proprio l'Italia di Ferrara e compagne laureandosi anche in questo caso Mvp del torneo. Nel suo palmares figura anche la medaglia di bronzo agli European University Game che si sono disputati in Portogallo, giocati con la maglia della Jagiellonian University. Il transfert è arrivato lunedì, e pertanto Kubaszek sarà regolarmente a disposizione del tecnico Giulia Domenichetti.