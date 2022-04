Città di Falconara, festa al "Badiali": sfila la Coppa Italia vinta in Puglia

Con il primo posto già in ghiacciaia, l’ultima di campionato di domani - domenica 24 aprile - si trasforma in passerella d’onore, con il pubblico falconarese pronto ad applaudire le imprese delle Citizens che mancano dalle mura amiche del PalaBadiali da più di un mese. L’ultima in casa risale infatti a metà marzo (6-2 al Granzette): poi due trasferte (a Statte e a Salsomaggiore contro il Pescara), la pausa pasquale e in mezzo la trionfante Final Eight di Bisceglie.

Parecchi tifosi hanno affrontato la trasferta e hanno potuto assistere dal vivo ai coriandoli sparati su capitan Luciani, con la Coppa Italia al cielo in mezzo alle Citizens festanti. Per tutti gli altri la festa sarà appunto domani quando, prima del fischio d’inizio previsto per le 16 in punto, le ragazze di mister Neri porteranno in rassegna al cospetto della tribuna il secondo titolo stagionale. Al termine della gara è previsto un ulteriore momento ufficiale, con il Comune a rendere omaggio ad atlete, staff tecnico e societario per un’attività che guarda allo sport e alla vittorie, senza trascurare l’aspetto sociale con l’impegno sul fronte dei diritti e delle pari opportunità.

Per quanto riguarda il campo, Città di Falconara – Kick Off è sinonimo di spettacolo. Si tratta di una delle sfide più longeve della Serie A femminile. Le due formazioni si sono sfidate ben 16 volte con la bilancia che pende in favore delle avversarie: 5 vittorie per il CdF, un pareggio e 10 affermazioni delle avversarie. Sfide epiche, come il 2-2 del 2014 quando un gol all’ultimo secondo negò all'allora mister Mirco Massa la qualificazione ai playoff, o come le affermazione delle ragazze di Neri per 4-3 in gara-2 playoff nel campionato 2018/2019, ma anche come il 6-5 la stagione successiva nella prima storia diretta televisiva di una gara della Serie A femminile.

La partita dell’andata in Lombardia finì 9-0 per le marchigiane con la tripletta di Marta, le doppiette di Pato Dal’Maz e Janice Silva e il sigillo di Taty. Due squadre che non hanno più niente da chiedere alla classifica della regular season ma pronte a onorare il campo e regalare ai tifosi lo spettacolo del futsal in rosa. Per i biglietti: circuito VivaTicket o presso il botteghino del PalaBadiali aperto domani 10 alle 12 e dalle 14:30.