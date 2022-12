Falconara, benaugurante dozzina: in Champions è debutto con goleada

Debutto con goleada per il Città di Falconara nell’European Woman’s Futsal Tournament. Di fronte le campionesse d’Olande del Drs.Vijfje, che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Champions League di futsal femminile grazie alla vittoria dello scudetto “orange” la scorsa stagione (il primo della sua storia), ottenuto piegando il Marlene. Con alle spalle un recente cammino meno brillante nel campionato di appartenenza (5 vinte e 5 perse), la squadra degli studenti di Groningen ha finito col pagare dazio al cospetto di un Falconara concentrato, che ha acquisito un rassicurante margine all'intervallo (6-0), per poi andare a segno altre sei volte per il 12-1 finale.

Inizio con le “Citizens” che impiegano qualche minuto a prendere le dovute misure, con un prima puntata di Rafa Pato ad una manciata di secondi dall’inizio, a cui fa seguito poco dopo un tacco – debole – da distanza ravvicinata di Isa Pereira. Già più convincente dopo un paio di giri di lancette il suo tiro dalla distanza, che lambisce il palo, preludio al gol nell’azione successiva: assist di Taty, che dalla linea laterale del campo pesca sul secondo palo Taina il cui tocco morbido sotto misura regala l’1-0. Le pressione delle padrone di casa è costante, con qualche errore di misura nelle conclusioni a graziare le olandesi: la difesa del Vijfje ed il portiere Scholtens mettono una pezza sui tentativi di Praticò, ma al 5’ nulla possono sul tap-in puntuale di Ferrara imbeccata da Pereira.

Avanti 2-0, nel Città di Falconara sale in cattedra Taty: a metà tempo indovina un chirurgico rasoterra per il tris, quindi poco prima del 12’ scambia con Rozo e cala il poker, ribadendo in rete la sfera respinta da Scholtens sulla sua prima conclusione. La fase offensiva del Vijfje è assente, e l’unico pericolo corso da Di Biase è al 13’ su una palla vagante in area su cui Veltrop perde l’attimo buono. Sgoccioli di prima frazione nel segno di Rafa Pato, che si vede negare la rete dall’estremo difensore olandese (impotente però sulla ribattuta di Taina che vale il 5-0), poi riesce ad entrare nel tabellino marcatori finalizzando un centro di Isa Pereira a un metro dalla linea di porta, per il 6-0 con cui si chiude il primo tempo.

Pronti via e nella ripresa il Vijfje si affaccia dalle parti di Di Biase con Veltrop – che alza troppo la mira – ma subisce il settimo gol nell’affondo successivo delle “Citizens”: Rozo a tu per tu con Scholtens, la quale si immola sul primo tiro, ma distesa a terra vede il pallone gonfiare la rete sulla ribattuta. La generosità delle olandesi viene premiata con il gol della bandiera al 5’, realizzato dalla punta della nazionale olandese Tessa Peters, puntuale nel capitalizzare un’imbucata. Il resto è accademia delle biancoverdi (colori delle maglie scelte in onore della squadra di massima serie di volley cittadina, in cui militava Gianfranco Badiali): 8-1 su un assolo di Isa Pereira con cioccolatino annesso a beneficio di Rozo, il nono sigillo è una perla di tacco di Praticò a cui il Palas tributa una standing ovation. Doppia cifra sfiorata da Taty (palo) al 14’ e poi raggiunta con la correzione di Rozo su una conclusione da fuori. Nel frattempo entrano Polloni in porta e la sedicenne Pandolfi, uno-due di Ferrara per il 12-1 e può bastare così. Appuntamento tra ventiquattro ore, nel secondo match valevole del Girone A contro le ungheresi del Deac: in palio c'è la finalissima.