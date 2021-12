"Citizens" Settebellezze: Sassari senza scampo al PalaBadiali

Settebello Falconara contro il Sassari. Le falchette volano sulle ali di una Marta davvero micidiale sotto porta, gioco e grinta che passano tra i piedi di tutte le giocatrici e l’entusiasmo delle più giovani con gli esordi di Polloni e Sabbatini. Pronti via e subito al 2’ Taty dalla banda sinistra impegna sul primo palo il portiere avversario. Gara contratta con il Sassari che si difende diligentemente, salvo poi puntare sulle giocate di Marques che già al 5’ impegna Dibiase. Al 6’ la sblocca Dal’maz che scappa sulla destra e fulmina Olssen. Raddoppio a firma Marta due minuti dopo: la spagnola corregge in rete il diagonale di Isa Pereira. La numero 7 delle Citizens è scatenata ma prima il palo e poi, al 10’, Ledda che si immola sulla linea le negano (per il momento) la gioia del gol. Palo anche per Marques e sarebbe stato un eurogol in rovesciata a scavalcare Dibiase. Il 3-0 del Falconara chiude il primo tempo. Lo sigla Janice Silva su rigore, concesso per una scorrettezza in area su Fifò.

È proprio la portoghese a dare il via alla ripresa con una punizione precisa a 14 secondi dal fischio di riavvio. Tra i pali delle Citizens fa il suo esordio Polloni, incolpevole sul gol di Marques sfuggita in contropiede a Janice Silva tra le proteste di casa per un fallo che l’arbitro non concede. La portoghese si rifà subito colpendo al 3’ come un falco in area su preciso assist di Dal’maz. Le sarde si rifanno vive con Dasara, Polloni è attenta quanto brava a deviare in corner. Marta in meno di 4’ amplia il bottino personale con le fiondate del 6-1 e del 7-1. Il gol di Marques fissa sul 7-2 uno score che per le falchette poteva essere anche più rotondo se i millimetri non avessero fatto incontrare un palo e una traversa a Taty e un terzo legno a Isa Pereira a 8 secondi della sirena. Note statistiche dalla Hall of Fame Citizens: Pato Dal’maz raggiunge Zambonelli a quota 47 gol, terza miglior realizzatrice di tutti i tempi nei campionati di Serie A, Marta con la tripletta di oggi sbarca al quinto posto a quota 35 realizzazioni. Bottini da far salire già dal prossimo impegno di campionato, quando le ragazze di Neri faranno visita al Granzette.