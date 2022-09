Città di Falconara, tutti gli appuntamenti prima dell'esordio stagionale

L’esordio in campionato del Città di Falconara, previsto per il 18 settembre tra le mura amiche contro la neopromossa Irpinia, sarà preceduto da un periodo particolarmente intenso. Le campionesse d’Italia di futsal femminile hanno, tanto per cominciare, già la valigia pronta: voleranno in Spagna per partecipare al secondo Torneo Internacional De Fútbol Sala Femenino, quadrangolare al quale partecipano anche il Burela, miglior club al mondo agli ultimi due Futsal Awards, il Torreblanca Melilla C.F. dell’asso Amandinha e il Cidade Das Burgas. Semifinale sabato 3 alle 20.30 contro il Burela, finalina e finalissima previste per domenica 4, rispettivamente alle 16 e alle 19.30. Mercoledì 7, invece, mister Massimiliano Neri, Taty e Pato sono attesi a Roma per ricevere i premi 5TAR Futsal, attribuiti da giuria tecnica e voto popolare ai migliori interpreti della scorsa stagione.

Il prossimo week-end l’agenda contempla un preview del Falconara Sport Day: sabato 10 Andrea Mosca, mister dell’Under 19 scudettata, terrà infatti un allenamento aperto a tutte le ragazze dai 5 ai 19 anni che vogliono avvicinarsi a questo sport. Appuntamento al PalaBadiali dalle 16 alle 18.30. Mentre domenica 11 le Citizens saranno in Umbria per l’amichevole contro l’Atletico Foligno (A2). Il planning del Città di Falconara è pieno anche il 13: si terrà al PalaBadiali un evento sportivo in collaborazione con l’Italservice Pesaro. Le due realtà marchigiane al vertice del futsal nazionale hanno deciso di collaborare. Un'unione d’intenti suggellata anche ieri dalla presenza del direttore Nicola Munzi al Touring.

Domenica 18 sarà subito campionato ma tra pause nazionali e dirette Sky per ritrovare le ragazze di Neri tra le mura amiche occorrerà attendere il 20 novembre. Nel mentre ci sarà anche il tempo, il 25 settembre, per un’amichevole contro la Virtus Romagna (A2). Intanto, a partire dall’8 settembre fino al 6 novembre si potranno acquistare gli abbonamenti alla Stagione 2022/2023 attraverso il circuito VivaTicket o presso i centri convenzionati. A Falconara si potranno trovare alla Tabaccheria dell’Auditorium di via Marsala, 46.