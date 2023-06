Città di Falconara, lavori in corso. Bramucci: «C'è la volontà di restare protagonisti»

E’ un Città di Falconara “work in progress” quello che ha mandato in archivio la stagione, conclusa con la vittoria del tricolore da parte di quel Bitonto arrivato ad un passo dall’eliminazione in semifinale per mano proprio delle “Citizens”. Sarà una seconda parte di giugno all’insegna delle novità, per ciò che concerne l’assetto societario, mentre l’attesa per i primi movimenti di mercato dovrà per forza restare di cose restare, per ora, tale. «Dovremo fare tutte le valutazioni del caso – spiega il presidente del club falconarese, Marco Bramucci – legate al budget a disposizione per l’anno che verrà ma anche alle esigenze delle varie atlete. Il gruppo, sotto questo aspetto, ha già dato una risposta, avendo manifestato l’intenzione di voler restare e questo è un segnale del bel lavoro svolto da questa società. E non mancano nemmeno le...candidature spontanee, di atlete che sposerebbero volentieri la nostra causa trasferendosi a Falconara. Ma è ancora presto, ci sono tante variabili: dalla riforma dello sport attualmente allo studio, ai rilanci sull’ingaggio delle giocatrici».

La volontà di far restare il Città di Falconara protagonista, nel massimo campionato di futsal femminile, non manca. Da qui, la scelta di allargare la base societaria, con l’inserimento di nuove figure al fine rendere ancora più solide le fondamenta del club. «Cominceremo con l’attuare una formula di partecipazione che preveda un aumento del numero dei soci – dice Bramucci – ai quali si affiancheranno le aziende che hanno svolto il ruolo di partner economici della società, con l’auspicio che entrino nuove forze in grado di sostenere la nostra attività. Che non è solo prima squadra: dietro al Città di Falconara c’è un vivaio da cui attingiamo per costruire ogni anno l’organico, c’è un valore dal punto di vista sociale che va riconosciuto. E’ chiaro che c’è impazienza: da parte dei tifosi, tanti, che ci sono vicini ma anche delle giocatrici stesse. Però stiamo lavorando: la progettualità è sempre stata alla base del nostro operato, pianificare con attenzione ci ha permesso di tagliare traguardi importanti, ed è quello che continueremo a fare con l’intenzione di restare ai vertici del movimento».