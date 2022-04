Città di Falconara, onori al Castello per la Coppa Italia: domenica festa

La Sala del Leone si è colorata di azzurro nella mattinata di oggi, mercoledì 20 aprile, quando il sindaco Stefania Signorini e l’assessore allo Sport Raimondo Baia hanno ricevuto al Castello le giocatrici del Città di Falconara Isa Pereira e ‘Taty’ Debiase Croceta (che è anche capitano della nazionale brasiliana), accompagnate dal direttore commerciale della società Massimiliano Caimmi. Protagonista dell’incontro la Coppa Italia femminile di calcio a 5, che il Città di Falconara ha regalato alla città per la seconda volta, vincendo la finalissima dell’11 aprile contro il Real Statte.

«Il risultato rende onore alla preparazione e alla grinta delle ragazze – ha commentato il sindaco – che hanno lottato fino all’ultimo minuto per portare a casa la Coppa Italia, la seconda dopo quella conquistata l’anno scorso. Le Citizens incarnano i valori dello sport, come la lealtà, il rispetto dell’avversario, l’impegno, e per questo rappresentano un modello da seguire soprattutto per i giovani, oltre che un esempio che supera gli stereotipi di genere, in particolare quelli che vedono questo sport come prettamente maschile. Quello dell’11 aprile è stato solo l’ultimo fiore all’occhiello nel curriculum della squadra e della società tutta. La città è vicina alle ragazze, per festeggiare i loro risultati e per sostenerle in vista delle prossime tappe verso lo scudetto. Voglio rivolgere un invito ai cittadini, quello di ritrovarsi al PalaBadiali domenica prossima per l’ultima partita di campionato».

«Ricevere le ragazze in Comune è fonte di estrema gioia – dice l’assessore Baia – perché per il secondo anno di fila la squadra ottiene la Coppa Italia che è ormai un ‘arredo fisso’ della città di Falconara. E’ stato un piacere ospitarla, così come è stato un piacere ospitare la Supercoppa, come è un piacere ospitare un gruppo non solo sportivo, ma un gruppo di donne e uomini, un team e una dirigenza che stanno rilanciando lo sport a Falconara e lo stanno facendo nel migliore dei modi, cioè con una serie di vittorie una dietro l’altra. L’augurio è che continuino così».

Proprio per far sentire alle giocatrici la vicinanza della città il sindaco e i rappresentanti dell’amministrazione comunale parteciperanno alla festa organizzata per il 24 aprile al PalaBadiali, in occasione dell’ultima partita della regular season contro il Kick Off, che avrà inizio alle 16. Le atlete celebreranno la Coppa Italia insieme ai tifosi e il Comune di Falconara consegnerà alla società un riconoscimento per i grandi risultati sportivi raggiunti. Sarà anche un modo per sostenere la squadra, prima in classifica, in vista dei play off, che vedranno le giocatrici lottare per lo scudetto.