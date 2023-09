Città di Falconara, divorzio da mister Gianangeli a pochi giorni dall'inizio

Un Erika Ferrara ancora con la fascia di capitano al braccio, ed una panchina che – al momento – non ha ancora ufficialmente un proprietario. Domenica 1° ottobre partirà ufficialmente il massimo campionato di futsal femminile, con il Città di Falconara a scattare nuovamente dai blocchi (debutto a Verona sul campo dell’Audace), ma alla guida delle Citizens non ci sarà Roberto Gianangeli, tecnico che era stato presentato poco prima di Ferragosto dal club falconarese e che aveva raccolto l’eredità di Massimiliano Neri. Una scelta effettuata di comune accordo con il presidente del sodalizio Marco Bramucci, a seguito di un colloquio al termine del quale si è arrivati alla decisione di interrompere la collaborazione avviata. Il gruppo è ora guidato dalla falconarese doc Giulia Domenichetti, già vice di Gianangeli nonché coordinatrice del settore giovanile, ed in attesa di comunicazioni ufficiali stando alle prime indiscrezioni potrebbe essere lei a prendere in mano le redini della squadra.

Sarà invece ancora Erika Ferrara il capitano del Città di Falconara nella stagione 2023-24. Come fece la leggenda di Montegranaro Sofia Luciani il 25 maggio 2018, nel post retrocessione durato il tempo della sua doccia, Erika – fermana d’origine ma falconarese ormai d’adozione – questa estate ha giurato amore eterno alla squadra col falco sul cuore, partecipando attivamente alle assemblee pubbliche ed esortando il popolo Citizens a sostenere in ogni maniera il club di Via Stadio. «Siamo un gruppo totalmente nuovo – dice Erika – ma abbiamo entusiasmo, tanta voglia e la qualità necessaria per levarci delle belle soddisfazioni e non vediamo l'ora di riabbracciare i nostri amati tifosi che, nonostante tutto, non ci hanno abbandonato mai. Per me è la settima stagione in maglia CDF e non vedo l'ora di tornare a difendere questo stemma e tutta la gente che ci segue in giro per l'Italia. È ora di far ricominciare a battere il cuore di Falconara, quello dei falconaresi e di tutto il popolo Citizens».