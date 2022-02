Festa Citizens: la portoghese Isa Pereira convocata in Nazionale

La Nazionale femminile del Portogallo si prepara alla doppia amichevole contro la Russia e tra le pre convocate spicca una new entry che fa impazzire di gioia il Città di Falconara. È Isa Pereira il volto nuovo dello scacchiere del coach Conceição, in quella che rappresenta un’importantissima tappa di avvicinamento alla fase finale dell’UEFA Women’s Futsal EURO, l’Europeo femminile che si disputerà a fine marzo proprio in Portogallo. Pereira si unirà alle compagne Janice Silva e Fifò, veterane della nazionale lusitana. Ovviamente la soddisfazione è grande in via dello Stadio.

La numero 16 delle Citizens, da tre anni a Falconara (53 presenze, 21 reti), è diventata una beniamina dei tifosi a suon di grinta, tecnica e potenza. Qualità che non sono sfuggite al selezionatore portoghese. Pereira, Janice e Fifò partiranno il prossimo 20 febbraio subito dopo il match di campionato contro il Bisceglie. I due match contro le russe sono previsti per il 22 e il 23 febbraio. Motivo di orgoglio per la società ma soprattutto per la giocatrice che si è ampiamente guadagnata sul campo un’occasione per essere inserita nel roster dell’Europeo.

Nel frattempo, la formazione allenata da mister Massimiliano Neri è pronta ad affrontare il duplice impegno che chiuderà la settimana di incontri. Si comincia giovedì a Padova, nella sfida valevole per il recupero della dodicesima di andata, per poi ritornare domenica tra le mura amiche del PalaBadiali contro la Lazio, match inserito nel programma del turno numero quindici.