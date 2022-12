Chiaravalle, cercasi impresa con l'imbattuta capolista Cingoli

Ultima partita ed ultimo derby nel calendario previsto dal Girone B del torneo cadetto maschile. Sabato 10 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 18, la Pallamano Chiaravalle farà visita alla capolista Macagi Cingoli, tutt'ora a punteggio pieno e squadra maggiormente accreditata al salto di categoria. Chiaravalle si presenta a questo appuntamento con un quarto posto in campionato ben saldo, una serie importante di risultati positivi, ma anche con l’infermeria piena, dati gli infortuni dei vari Ballabio, Vassia, Castillo e Santinelli. Tra le priorità per la squadra allenata da coach Guidotti, ci sarà senza dubbio contenere in avvio di partita gli attacchi dei padroni di casa – squadra che si è dimostrata un autentico rullo compressore - così da evitare di spendere eccessive energie, da centellinare nell’arco del match per cercare di colmare il gap esistente.

«I nostri ragazzi sono sereni, consapevoli di essere un buon team – commenta il presidente Gianluca Maltoni – e proveranno a giocare la loro partita. C’è rispetto reciproco tra le due società, tra i tecnici e tra i giocatori, per cui ci aspettiamo un bel pomeriggio per il nostro sport e vediamo cosa deciderà il campo». Il quarto posto in classifica del Chiaravalle, a prescindere dal risultato che maturerà sul campo della capolista, non è in discussione. La squadra di Mister Guidotti si trova infatti a 18 punti, mentre le dirette inseguitrici, Camerano e Sassari, sono a 15. In caso di vittoria chiaravallese e sconfitta da parte di San Lazzaro (al terzo posto con 19 punti), Chiaravalle potrebbe addirittura chiudere il girone di andata sul podio di A2.