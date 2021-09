Chiaravalle a caccia del blitz a Teramo, contro i temibili Lions

Dopo il successo interno con Prato, la squadra di coach Guidotti sarà impegnata al Pala San Nicolò contro gli abruzzesi, ancora a quota zero in classifica ma tra i più accreditati per un posto nei play-off

La Pallamano Chiaravalle, per la terza di campionato del Girone B della serie A2 di Pallamano, scende in Abruzzo per affrontare i Lions Teramo. I chiaravallesi si presentano al Pala San Nicolò reduci dalla vittoria per 27-20 conquistata in casa contro Prato nella seconda giornata, ma ad attenderli c’è una formazione che, seppur ancora a zero punti, è sicuramente tra più quotate per raggiungere i play-off di A1 a fine stagione. Gli abruzzesi vorranno infatti cancellare con un successo gli scivoloni patiti nelle prime due sfide perse di un soffio, prima tra le mura amiche on Cingoli 25-27 e poi a Faenza contro la Pallamano Romagna 31-33, nonostante l’apporto di un Alessandro De Angelis arrivato già a quota 14 centri dopo le prime due gare.

«Non bisogna assolutamente abbassare la guardia - ammonisce il presidente del sodalizio chiaravallese, Gianluca Maltoni – perché le trasferte a Teramo sono sempre ostiche, hanno un buon organico che può puntare alla A1 e sono ancora a secco di punti solo perché nelle prime giornate hanno incontrato due formazioni anch’esse pretendenti alla promozione in massima serie».

La formazione di Chiaravalle guidata da Mister Andrea Guidotti sarà ancora priva dei terzini titolari Russo e Castillo, entrambi infortunati durante la preparazione pre-stagionale. Nello scorso campionato Chiaravalle, nei due match contro Teramo, ha rimediato una sconfitta dopo un’ottima prestazione in trasferta ed un pareggio (in casa) nel girone di ritorno.