Chiaravalle vince il trofeo CONI di Beach Handball e rappresenterà le Marche alle finali nazionali

Domenica scorsa si sono radunate presso i bagni dell’Hotel Rex di Marzocca di Senigallia le squadre Under 14 della ASD Pallamano Chiaravalle e Polisportiva Cingoli (per un totale di 5 squadre), per il TROFEO CONI Beach Handball Under 14 Regione Marche. In palio l’onore e l’onere di rappresentare le Marche alle fasi nazionali che si terranno in Basilicata dal 21 al 24 settembre. Tra le 5 partecipanti (Chiaravalle A, B e C - Cingoli A e B) alla fine di una lunga giornata di partite ad avere la meglio è la squadra A di Chiaravalle che batte di misura la squadra A di Cingoli e riceve il trofeo dalle mani di Elio Violante della ASD Marzocca, che ha gentilmente messo a disposizione il campo e coordinato l’organizzazione.

«Una giornata fantastica di divertimento ed esperienza per questo gioco che alcuni conoscevano e altri no. Abbiamo voluto creare più squadre per dar modo a tutti i ragazzi e ragazze di partecipare a questa giornata indimenticabile, per cui ringraziamo gli sponsor: Hotel Rex, Conad Chiaravalle e Sabelli», dice il presidente della Pallamano Chiaravalle, Gianluca Maltoni. Tanto divertimento per le ragazze e i ragazzi in campo e tanto spettacolo per il pubblico in spiaggia per un torneo a girone unico nella classica formula dei due set più shootout. L’evento ha fatto anche da apripista per i prossimi XMasters di Senigallia, in cui per la prima volta, grazie agli sforzi della ASD Pallamano Chiaravalle, sarà presente lo spettacolo del beach handball, con tanti ospiti professionisti (che verranno annunciati nei prossimi giorni) per la Beach Handball Cup. La Beach Handball Cup è aperta a squadre maschili e femminili con giocatori senior regolarmente tesserati. È ancora possibile iscriversi tramite il link https://pallamanochiaravalle.it/xmasters/