Chiara Belfioretti, argento servito: esulta la Vela Nuoto agli Europei master di Roma

ROMA- Apertura con il botto agli Europei master di Roma per la squadra master della Vela Nuoto Ancona che nella prima giornata in cui vede in scena i suoi nuotatori va subito a conquistare la medaglia d'argento nei 100 farfalla femminili con Chiara Belfioretti.

L'anconetana ventiseienne conquista il secondo posto nella categoria più veloce, quella delle M25. Il periodo dell'anno, difficile per tante ragioni, ha permesso alla Vela Nuoto Ancona, squadra numerosissima, di portare agli Europei master di Roma solo cinque atleti, che sono Michael Guidarelli, atleta e allenatore, Margherita Javarone, nuovo ingresso stagionale, oltre alla medagliata Chiara Belfioretti e alle veterane Lavinia Mandolini e Laura Vitaloni. Chiara ieri ha conquistato il secondo posto dietro alla tedesca Johanna Ahmann dopo essere passata ai 50 metri terza (3173) dietro anche all'inglese Katie Hards poi giunta quarta, terzo posto per l'altra tedesca Nina Steiger. Anche il tempo finale 1'0782 in vasca da 50 m è di assoluto spessore per la categoria. Chiara Belfioretti ha concluso con gli impegni all'Europeo, adesso tocca agli altri master della Vela Ancona cercare di portare a casa il miglior risultato possibile, a coronamento di una stagione ricca di ostacoli. Poi si comincerà a pensare alla prossima stagione, dal coach e nuotatore Guidarelli al responsabile Andrea Consolani, al capitano di sempre Stefano Loreti, per programmare un anno che dovrà essere quello della riscossa e che dovrà vedere di nuovo sui blocchi i tanti protagonisti degli anni passati.