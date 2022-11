Champions League di futsal, cresce l'attesa: Città di Falconara contro ungheresi ed olandesi

Il count-down è già iniziato. Per la prima volta, la Champions League di futsal femminile avrà l’Italia come location, e per alcuni giorni sarà in particolare Falconara ad essere...l’ombelico europeo della disciplina. Si prevedono quindi quattro giorni ad alta intensità al PalaBadiali, con le migliori sei realtà del calcio a 5 femminile continentale a sfidarsi per succedere nell’albo d’oro al Burela, che dodici mesi fa superando il Pescara si è aggiudicato il trofeo.

Per il Città di Falconara, alla sua prima partecipazione alla Women's European Champions, l’opportunità di sfidare le più forti formazioni europee con il supporto del pubblico di casa. L’esordio per le ragazze di mister Neri sarà con il Drs Vijfje, squadra olandese di Groningen, a cui farà seguito l’impegno con le ungheresi del Deac di Debrecen. Un doppio match che sarà determinante ai fini della conquista della finalissima, a cui accederà la prima classificata di questo mini-girone all’italiana, opposta alla capolista dell’altra Pool. Si comincia il 18 dicembre, con la cerimonia di apertura, poi due partite al giorno – alle 17 ed alle 21 – e gran finale il 22, con i tre match che stabiliranno la graduatoria finale ed assegneranno il titolo. Di seguito il programma della manifestazione:

Lunedì 19 dicembre 2022 – Prima Giornata

ore 17 (Gruppo B): Futsi Navalcarnero – Ku Azs Uam Poznan

ore 21 (Gruppo A): Città di Falconara – Drs Vijfje

Martedì 20 dicembre 2022 – Seconda Giornata

ore 17 (Gruppo B): Sl Benfica – Ku Azs Uam Poznan

ore 21 (Gruppo A): Città di Falconara – Deac

Mercoledì 21 dicembre 2022 – Terza Giornata

ore 17 (Gruppo A): Deac – Drs Vijfje

ore 21 (Gruppo B): Futsi Navalcarnero – Sl Benfica

Giovedì 22 dicembre 2022 – Finali

ore 14: Finale 5°-6° posto: Terza classificata Gruppo A – Terza classificata Gruppo B

ore 17: Finale 3°-4° posto: Seconda classificata Gruppo A – Seconda classificata Gruppo B

ore 21: Finale 1°-2° posto: Prima classificata Gruppo A – Prima classificata Gruppo B