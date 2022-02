La Cellini non fa sconti: Camerano battuta a Padova 37-23

La Pallamano Camerano Femminile riprende il suo cammino in campionato. Le gialloblu, dopo lo stop per Covid, hanno riassaporato il parquet nella sfida in casa della Cellini Padova. Le padrone di casa si sono imposte per 37-23 ma le ragazze di coach Davide Campana hanno fatto vedere buone cose. L'avversario di turno era sicuramente proibitivo, seconda forza del torneo, comunque non sono mancate alcune indicazioni positive per il trainer gialloblu.

«La partita è andata discretamente – commenta coach Campana – perché in alcuni momenti abbiamo giocato bene in altri meno. Abbiamo sofferto la fisicità delle nostre avversarie anche se abbiamo impostato la nostra gara sul gioco veloce. Come avevo detto è un elemento su cui lavorare e in alcuni frangenti è andato molto bene. Ovviamente con il gioco veloce si giocano più possessi e ci sono più palle gol sia per noi che per gli avversari. Nel primo tempo Padova è partita forte ed ha scavato il solco, mentre nel secondo tempo siamo riuscite a mettere un break arrivando fino al -6. Poi siamo calate fisicamente mentre le nostre avversarie hanno ruotato molto e con le giocatrici titolari ci hanno rimandato indietro. Ora testa alla prossima gara ed alle diverse sfide che ci attendono con il giovanile».

Il ritorno in campo, per la formazione gialloblu, è previsto per l’inizio di marzo con i recuperi di due gare rinviate: si comincia con la trasferta di Castelnovo nel match contro le Marconi Jumpers, poi doppia sfida interna prima con lo SportInsieme – inserita nel programma della quarta di ritorno - e tre giorni dopo il recupero con l’Euromed Mugello valevole per l’undicesimo turno.