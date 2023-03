Campionato di Serie A1 di Ginnastica Ritmica, Fabriano concede il bis

Da Cuneo ad Ancona ma il risultato è lo stesso: la Ginnastica Fabriano vince anche la seconda tappa del Campionato di Serie A1 Trofeo San Carlo Veggy Good di ginnastica ritmica, organizzata al Pala Prometeo proprio dalla stessa società marchigiana del presidente Angela Piccoli e dallo staff diretto da Maila Morosin. Gaia Mancini, Sofia Raffaeli – campionessa del mondo in carica – Lorjen D’Ambrogio e Milena Baldassarri, grazie alla somma dei loro punteggi, mettono insieme quasi dieci punti in più della seconda classificata, l’ASU di Udine. 127.600 contro i 118.350 che assicurano però alla formazione guidata da Tara Dragas la seconda posizione davanti alla Motto Viareggio di Sofia Sicignano, terza a quota 118.200. Quarta la Polisportiva Varese con 113.950 punti.

Una gara dall’alto contenuto tecnico che ha visto salire podio le stesse società della prima prova di regular season che, quindi, si piazzano nelle prime tre posizioni della classifica di campionato stilata grazie ai punti speciali ottenuti in base a quelli di giuria delle varie prove e che vede in testa il club fabrianese con 60 punti. In pedana, Milena Baldassarri al nastro ha conquistato 32.900 punti, per Sofia Raffaeli alla palla un punteggio di 33.450 punti, quindi Lorjen D’ambrogio alle clavette (31.400) ed infine Gaia Mancini al cerchio (29.850).

Alle premiazioni hanno preso parte il vicepresidente della Federginnastica Rosario Pitton, il numero uno del CONI Marche Fabio Luna, la vicepresidente della società organizzatrice Maila Morosin e la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo. La gara, trasmessa in diretta su La7.it con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Alexia Agnani, sarà visibile on demand sul sito di La7.it nelle prossime ore. Terza tappa del Campionato in programma l’ultimo week-end di Marzo a Desio, quindi la finalissima a Torino a fine aprile.