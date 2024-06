Campionato Moto d'acqua, oltre 100 piloti a dare spettacolo nel porto turistico dorico

ANCONA – Grande successo per l’evento dedicato alle moto d’acqua, con il G.P. Città di Ancona, valido quale terza tappa del Campionato Italiano 2024. La gara è stata organizzata dal Club Amici del Mare Asd e si è svolta nello specchio d’acqua antistante l’area del Porto Turistico di Ancona. L’iniziativa ha visto la partecipazione di ben 100 piloti, atleti provenienti da tutta Italia, che hanno gareggiato in diciotto diverse categorie con moto d’acqua anche di ultima generazione. Il Club Amici del Mare asd di Ancona, che ha organizzato l’evento con la collaborazione di Marina Dorica e della “H2O Racing Team” di Rimini, dichiara la propria soddisfazione dato che la manifestazione ha rappresentato un momento agonistico di rilevanza nazionale con i migliori atleti italiani di moto d’acqua che si sono contesi il trofeo.

Un evento che ha visto la presenza di oltre 300 persone tra atleti, assistenti, giudici ed accompagnatori, che hanno utilizzato il parcheggio di Marina Dorica “ex area gommoni” per il paddock pieno di mezzi e persone. Il Gran Premio Città di Ancona ha rappresentato un evento di altissimo livello sportivo sia per l’organizzazione, che per la partecipazione di atleti e di pubblico, con alcune migliaia di spettatori, provenienti da tutta la regione. Le moto d’acqua sono infatti uno sport sempre più diffuso e praticato anche da giovanissime di entrambi i sessi. I piloti sono stati impegnati in questa importante fase della stagione agonistica nelle varie categorie in gara (dalle classiche Ski, Runabout, Freestyle ed Endurance, alle categorie più recenti, Spark Giovanile). Un ringraziamento particolare a tutto lo staff organizzativo del Club Amici del Mare, alla Federazione Italiana Motonautica, al Comune di Ancona ed infine allo Sponsor della Manifestazione QFort rappresentato da Francesco Scolpati.

Le classifiche finali:

SKI F1 CI

1° Classificato Benini Matteo H2O Racing Team SSD con 45 punti;

2° Classificato Piscaglia Daniele H2O Racing Team SSD con 45 punti;

3° Classificato Guidi Andrea Ski Driver ASDJet motor Sport Race Aquabike Srl con 32 punti.

RUNABOUT F1 CI

1° Classificato Terreo Pierpaolo Circolo Nautico Marina 4 con 38 punti

2° Classificato Di Maio Davide Jet Club Sicilia ASD con 36 punti;

3° Classificato Reggiani Manuel 3ZERO3 Jet Ski Racing Team ASD con 35 punti;

F1 ENDURANCE RUNABOUT CIE

1° Classificato Lucchese Ezio Circolo Nautico Marina 4 ASD con 40 punti;

2° Classificato Giraldo Matthias Team Bertan Trasporti ASD con 38 punti;

3° Classificato Pozzani Mirco Blaster Boys ASD con 36 punti.

F1 RUNABOUT F1 VETERANS CI

1° Classificato Terreo Pierpaolo Circolo Nautico Marina 4 ASD con 50 punti;

2° Classificato Greco Giuseppe Jet Motor Sport Race Aquabike SRL con 40 punti;

3° Classificato Pazzini Andrea H2O Racing Team SSD con 32 punti;

SKI F1 VETERANS CI

1° Classificato Guidi Ugo Jet Motor Sport Race Aquabike Srl con 45 punti;

2° Classificato Reiter Andreas Ski Driver ASD con 45 punti;

3° Classificato Oliveri Gianfranco ASD Speed Wave con 32 punti.

SKI F4

1° Classificato Hirsh Adriano Club del Gommone Trieste ASD con 38 punti

2° Classificato Pontecorvo Davide ASD Fly Moto Show con 32 punti

3° Classificato Vernata Carolina Jet Ski Family Racing Team ASD con 30 punti

RUNABOUT F4 CI

1° Classificato Pontecorvo Davide ASD Fly Motor Show con 50 punti;

2° Classificato Vanni Ilaria 3Zero3 Jet Ski Racing Team ASD con 40 punti;

3° Classificato Benini Naomi H2O Racing Team SSD con 29 punti.

RUNABOUT F4 NOVICE CI

1° Classificato Cadei Nicole Moto d’Acqua Italia SSD con 50 punti;

2° Classificato Urlo Ludovica Cast Sub Roma 2000 ASD con 40 punti;

3° Classificato Urbinati Alessandro Club Nautico Rimini AD con 29 punti.

SKI F2 CI

1° Classificato Benini Naomi H2O Racing Team ASD con 45 punti;

2° Classificato Glanninger Lukas con 27 punti;

3° Classificato Guidi Ugo Jet Motor Sport Race Aquabike Srl con 25 punti.

RUNABOUT F2 CI

1° Classificato De Giorgi Nicola Aquabike Racong Team ASD con 31 punti

2° Classificato Risolo Giuseppe Hardwave ASD con 31 punti

3° Classificato Sirocchi Andrea Ski Driver ASD con 29 punti.

FREE-STYLE CI

1° Classificato Mariani Roberto ASD JET Revolution con 50 punti;

2° Classificato Accumulo Massimo ASD JET Revolution con 40 punti;

3° Classificato Sardelli Sandro ASD GAS Jet Ladispoli con 29 punti.

SKI SUPERJET CI

1° Classificato Trasmondi Andy Ski Driver ASD con 45 punti ;

2° Classificato Benini Matteo H2O Racing Team ASD con 45 punti;

3° Classificato Olivieri Gianfranco ASD Speed Wave con 32 punti.

RUNABOUT F4 FEMMINILE CI

1° Classificato Tomassini Adele Ski Driver ASD con 45 punti;

2° Classificato Vanni Ilaria 3ZERO3 Jet Ski Racing Team ASD con 41 punti;

3° Classificato Lucia Martina Smile Events ACSD con 36 punti.

F2 ENDUIRANCE RUN CIE

1° Classificato Sobic Slobodan Jet Ski Family Racing Team ASD con 45 punti

2° Classificato Costagliola Gaetano JC Racing ASD con 41 punti

3° Classificato De Giorgi Nicola Aquabike Racing Team ASD con 33 punti

SKI GIOVANILE 12-14 CI

1° Classificato Ascione Alessio Smile Events ACSD con 50 punti

2° Classificato Brusadin Eros H2O Racing Team ASD con 40 punti;

3° Classificato Mariani Francesco Jet Revolution SSD con 29 punti.

SKI GIOVANILE 15-18 CI

1° Classificato Hirsh Adriano Club del Gommone Trieste ASD con 45punti;

2° Classificato Vernata Carolina Jet Ski Family Racing Team ASD con 41 punti;

3° Classificato Tomassini Adele Ski Driver ASD con 33 punti;

SPARK GIOVANILE 12-14 CI

1° Classificato Ascione Alessio Smile Events ACSD con 45 punti

2° Classificato Bassenghi Francesco H2O Racing Team ASD con 41punti;

3° Classificato Dragone Gabriele ASD Fly Motor Show con 26 punti.

SPARK GIOVANILE 15-18 CI

1° Classificato Ascione Daniele Cast Sub Roma 2000 ASD con 41 punti;

2° Classificato Urlo Ludovica Cast Sub Roma 2000 ASD con 36 punti;

3° Classificato Cadei Nicole Moto d’Acqua Italia SSD con 33 punti.