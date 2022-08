Campionato Italiano Drifting 2022, vittoria del Club Amici del Mare di Ancona

Il Campionato Italiano per Società di Drifting 2022, una delle competizioni più importanti a carattere nazionale di pesca, ha visto la strepitosa vittoria del Club Amici del Mare di Ancona. Il Club, oltre al titolo di società Campione d'Italia (maturato sommando le prede dei Team HSFA capitanato da Diego Bedetti e dal Team The Legend, capitanato da Roberto Serretti) porta ad Ancona anche l'assoluto per equipaggi, grazie al Team HSFA che da solo ha totalizzato 1620 punti e che si aggiudica il pass per il Campionato Italiano Assoluto che si svolgerà nel 2023.

Grande emozione per tutto il Club Amici del Mare e per il Presidente Sauro Scolpati. Questa vittoria si va ad aggiungere al titolo di Campioni d'Italia di Spinning d'Altura conseguito nel 2019 e conferma che il Club Amici del Mare, seppur storico, ha al suo interno molti giovani, quindi proiettato verso un futuro che farà certo parlare di sé.

Il 10° Campionato Italiano per Società di Drifting 2022 si è svolto lo scorso fine settimana nelle acque antistanti la costa pesarese. Questa competizione, organizzata dalla FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e nuoto pinnato - in collaborazione con il Club Nautico di Pesaro, mira alla cattura di tonni rossi o tonni di branco basandosi sulla regola fondamentale che prevede il rilascio del pesce, che dopo essere stato accuratamente misurato, deve essere ossigenato e poi rilasciato. Alla competizione, hanno partecipato 44 imbarcazioni provenienti da tutta Italia. Essendo una gara per società, ogni club regolarmente iscritto alla Federazione poteva presentare un massimo di 3 equipaggi, ma il regolamento prevedeva che di questi solo i migliori 2 Team di ogni club avrebbero potuto sommare il punteggio relativo alle prede catturate.

Il Club Amici del Mare di Ancona si presentava quindi all'appello con 3 equipaggi, che dopo la prima giornata di gara portavano a terra i seguenti risultati: rispettivamente Team HSFA 1 tonno rosso e 4 Tonni alletterati, Team Spritz 3 tonni alletterati, Team The Legend 4 tonni alletterati.

Ovviamente anche gli altri equipaggi hanno avuto delle allamate di tonni alletterati, ma poche di tonni rossi, cosa che creato una classifica con caratteristiche particolari, cioè alto il numero delle allamate, ma un basso punteggio totale. Il tonno rosso, infatti - in base alla dimensione, al timing che si impiega per la fase del combattimento, al coefficiente assegnato ecc. - ha un punteggio molto alto, mentre per i tonni alletterati il punteggio è di 60 punti a pesce. Dopo la prima giornata di gara, il Club Amici del Mare unendo i risultati del Team HSFA e del Team The Legend, totalizzava 9 catture valide con un totale di 1860 punti posizionandosi in prima posizione. In seconda posizione il Club Nautico Pesaro con 1620 punti.