La provincia di Ancona padrona ai Campionati italiani di Ruzzola a squadre

Domenica 10 settembre si è concluso, a Torre di Palme nel Fermano, il 27° Campionato italiano di ruzzola a squadre della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Ben 56 squadre, oltre 600 tra atleti e giudici di gara insieme naturalmente ai sostenitori, hanno dato vita a quattro giornate decisamente impegnative. Alle fasi finali, le due province più rappresentate sono state Perugia e Ancona, con quest'ultima che ha sfiorato l’en-plein e di medaglie aggiudicandosi ben due titoli nelle tre categorie in gara.

Nella serie maggiore, la formazione di San Giovanni Battista di Arcevia ha avuto la meglio sui pluricampioni di Morano 2000 Fb (Perugia), team vincitore negli anni 2020 e 2022. Alle premiazioni finali sono stati presenti il presidente nazionale Figest, Enzo Casadidio, il vice presidente vicario, Adriano Vitellozzi, il presidente di specialità, Mauro Sabatini, il presidente regionale Marche della Figest, Matteo Capeccia, il presidente dell'Asd Fermo, Maurilio Acciarri, insieme a Luca Sauro, responsabile dell'organizzazione della manifestazione.

La classifica finale della Categoria A ha visto il successo della squadra San Giovanni Battista di Arcevia, formata dal capitano Angelo Bussoletti e da Alessandro Alessandroni, Davide Bussoletti, Daniel Bussoletti, Luca Campolucci, Matteo Nazzarelli, Leonardo Scortechini, Davide Simonetti e Graziano Peroni oltre al motivatore sempre presente Claudio Calcatelli. Precedute sul podio le perugine Morano 2000 e Rigali di Nocera Umbra, quarto posto per il tema di Borgo Catena di Senigallia. Nella categoria B il titolo è andato alla squadra di Polverina (Mc) che ha battuto la Pasticceria Silvana di Ostra Vetere (An). Al terzo e quarto posto si sono piazzate le formazioni di Rolling Cheese Team di Arezzo (Ar) e Corinaldo 1 (An). Nella categoria C, in una finale a tre senza storia, ha vinto il Gruppo Sportivo Ostra Vetere che ha avuto la meglio sulla Palombese-Valfornace (Mc) e su La Moranese di Morano (Pg).