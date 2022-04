Tiro con l'arco, "Il Falco" sbanca al campionato italiano: oro e argento

FALCONARA - L’associazione Arcieri Il Falco festeggia un palmares di tutto rispetto: una medaglia d’oro a squadre ‘Arco Nudo’ master maschile e una medaglia d’argento ‘Arco Nudo’ master maschile. Entrambe le vittorie sono state ottenute nel corso del Campionato italiano indoor di tiro con l’arco che si è svolto a Rimini dal 23 al 27 febbraio scorso.

Per celebrare la vittoria sabato primo aprile gli atleti hanno incontrato al Centro Pergoli il sindaco Stefania Signorini e l’assessore allo Sport Raimondo Baia. Il vicepresidente dell’Asd Arcieri Il Falco, Francesco Gobbi, ha accompagnato Paolo Corradi, Flavio Censi e Leonardo Narcisi (medaglia d’oro a squadre) e Paolo Corradi (medaglia d’argento). Gli atleti hanno avuto modo di scambiare qualche battuta con sindaco e assessore descrivendo le peculiarità dell’Arco Nudo, simile all’arco olimpico ma senza accessori come mirino e stabilizzazione, dove l’occhio e la percettività dell’arciere dà l’impronta al tiro. La Asd Arcieri Il Falco ha invitato sindaco e assessore alla mostra fotografica ‘Quarant’anni… a bersaglio’, che ripercorre la storia della società e si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile nella Sala Mercato di via Bixio.