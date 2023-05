Riscossa Camerano: batte San Lazzaro e resta in corsa per le semifinali play-off

Serviva un pronto riscatto dopo la battuta d’arresto contro la corazzata Cingoli, ed alla fine la riscossa è arrivata. La Pallamano Camerano, grazie ad una prestazione autorevole, si impone 31-24 sulla Tecnocem San Lazzaro, conquistando la sua prima vittoria nei play-off per la Serie A Gold. Un risultato di assoluto spessore quello centrato dai gialloblù: in primis perché la squadra emiliana era riuscita a fare bottino pieno in entrambi i confronti di regular season, conclusi peraltro con il medesimo punteggio di 33-29, e poi perché tale affermazione rilancia le quotazioni della formazione di Campana in ottica semifinali, per le quali la lotta è ancora apertissima in entrambi i gironi.

Dopo un avvio equilibrato, con le due compagini che camminano a braccetto fino al 10’ (6-6), sono i gialloblu a trovare il primo break della serata, prendendo al 15’ un margine di tre punti (9-6). Nel prosieguo della prima frazione di gara Camerano ha il merito di mantenere il vantaggio, e nell’ultima porzione di tempo scava il solco che sarà decisivo sul 17-11, contenendo anche il ritorno della Tecnocem grazie all’applicazione difensive ed alle parate del solito, attento Mario Sanchez, presentandosi al riposo lungo avanti 18-14.

Nella ripresa i ragazzi di coach Campana rintuzzano i tentativi di rientro degli emiliani: Sanchez fa buona guardia mentre Laera e Ballerini fanno la differenza, con i giovanissimi Francelli (top scorer della sfida con sei reti, al pari di Laera e di Paravidino del San Lazzaro) e Vagnoni in mostra. Nella fase centrale della ripresa i gialloblù accelerano (27-22) lasciando sul posto una Tecnocem che non riesce a replicare adeguatamente. Finisce 31-24, con Camerano a festeggiare in attesa del match conclusivo di questo girone eliminatorio, contro i siciliani dell’Orlando Haenna.