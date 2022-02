Camerano, netta affermazione contro Prato e buone risposte dai giovani

La Pallamano Camerano piega per 36-19 Prato nel match valevole per la quinta di ritorno del girone B del torneo cadetto tornando così al successo. Davanti al pubblico amico i gialloblu disputano una buona prova, con coach Filiberto Kokuca che ha dato spazio a tutti i suoi giocatori, trovando delle risposte positive da parte di tutti. Un successo importante per la classifica, visti anche i prossimi impegni ravvicinati per i gialloblu.

La Pallamano Camerano parte subito forte ed approfitta di alcune ripartenze veloci di Gardi per scappare sul 5-1. Gli ospiti, squadra giovane, hanno diverse difficoltà in attacco e prestano il fianco alla rapidità delle azioni dei gialloblu. I padroni di casa toccano il 12-5 a metà frazione. Coach Kokuca dà spazio a tutti gli effettivi e trova buone risposte anche dai più giovani. Nel finale i padroni di casa allungano ed il rigore in chiusura di Bilò vale il 17-7 con cui si va al riposo lungo. Alla ripresa delle ostilità i padroni di casa partono forte e toccano il 22-8, incanalando il match nei binari giusti. In attacco i ragazzi di coach Kokuca sbagliano poco ed arrivano sul 30-16 al 23’. Badialetti e Boccolini si accendono nel finale e fissano il risultato sul 36-19 finale.

«Complimenti ai ragazzi per la vittoria – commenta coach Kokuca – giocavamo in casa e volevamo il successo. Poi oggi c’è stato spazio per tutti, anche per i più giovani, e mi hanno dato delle risposte positive. Questi ragazzi si allenano sempre ed è giusto dargli spazio. Adesso recuperiamo un po’ di energie perché la prossima settimana oltre alla partita di domenica avremo il recupero contro il San Lazzaro».