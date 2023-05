Cingoli troppo forte, amaro debutto per Camerano nei play-off

La Pallamano Camerano cede nel derby contro la Macagi Cingoli per 37-24. Nella prima uscita nel girone A dei play-off, i gialloblu non sono riusciti ad arginare lo strapotere dei ragazzi di coach Sergio Palazzi, ex di turno, che sono sembrati subito in palla. I ragazzi di coach Davide Campana hanno pagato dazio con un avvio complicato, 6-1 a favore dei cingolani dopo nemmeno 10 minuti di gioco, e da lì la partita è stata tutta in salita. All’intervallo lungo le due squadre sono andate sul 22-9 a favore della compagine cingolana e nella ripresa il canovaccio del match non è cambiato: i gialloblù hanno cercato di ricucire lo strappo, ma la Macagi ha gestito agevolmente il margine chiudendo il confronto sul punteggio di 37-24.

L’occasione di riscatto si presenterà subito, visto che Camerano tornerà in campo contro un’altra delle formazioni presenti nel girone di regular season, ovvero la la Tecnocem San Lazzaro, in cui sarà fondamentale cogliere i due punti per giocarsi poi il tutto per tutto contro l’Orlando Haenna. «Sicuramente recuperare le energie è quello che ci vuole – commenta Gianmarco Marinelli – ma a parte la sconfitta è stato per noi un esordio affascinante. Cingoli ha disputato un’ottima partita e speriamo nelle prossime partite di fare meglio, con più concentrazione con la voglia di portarle a casa».