Camerano, beffa abruzzese: Teramo trova il gol vittoria a 12'' dalla fine

Al termine di una gara tirata e combattuta, la Pallamano Camerano cede di misura al Palasport di San Nicolò a Tordino tana dei Lions Teramo, che col punteggio di 23-22 incamerano l’intera posta in palio. Una sconfitta beffarda per i gialloblu arrivata dopo una sfida giocata a viso aperto e ad armi pari tra due formazioni che hanno messo in mostra una buona pallamano. L’equilibrio si è protratto per tutto l’arco del confronto (primo tempo concluso sul 13-12 in favore dei padroni di casa). Nessuna delle due compagini è riuscita infatti a dare lo strappo giusto, pertanto si è assistito ad un bel botta e risposta tra le due squadre, con i locali che a 12’’ dal termine sono riusciti a trovare la rete con l’imbucata di Murri. I gialloblu hanno avuto l’ultimo attacco con la punizione allo scadere di Covali che non ha trovato d’un soffio lo specchio della porta.

«Siamo partiti bene - commenta coach Filiberto Kokuca, allenatore della formazione gialloblu – poi abbiamo subito un break ma siamo riusciti a rientrare in partita. Abbiamo fatto vedere il nostro carattere e, nonostante le assenze, ci siamo fatti valere. Peccato perché abbiamo subito un gol a 12” dalla fine e potevamo concludere con un pareggio o avere l’ultimo attacco a nostro favore. Ora dobbiamo subito pensare a mercoledì alla partita in casa contro il Pescara e ripartire da questa prestazione e dai 40 minuti di mercoledì a San Lazzaro per cercare di vincere, con questa cattiveria e con questo spirito di squadra. Peccato perché abbiamo fatto diverse cose buone – conclude il tecnico - e rispetto al match contro il San Lazzaro abbiamo sbagliato di meno, probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto».