Cala il sipario sul Trofeo Uniqua di Vela nelle acque doriche, tra qualche goccia di pioggia e poco vento

ANCONA – Poco vento che si alza quasi al termine dell’unica prova, e qualche goccia di pioggia: dopo due giornate splendide con sei prove disputate in condizioni ottimali, con vento teso e sole, la terza giornata di regate anconetane del Trofeo Uniqua sponsorizzato Chiron Energy non è felice quanto le precedenti, ma gli equipaggi in mare non ci badano più di tanto: tra i 420 vince l’equipaggio under 19 composto da Alessio Cindolo e Marco Dogliotti dello Yacht Club Italiano di Genova, al secondo posto Cesare Guglielmati e Filippo Calvi dello Yacht Club Imperia, anche loro under 19 come i terzi classificati, Luca Bongiovanni e Achille Francesco Ciavatta della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario. Primo equipaggio tutto al femminile quello di Ludovica Pastorino e Giulia Shanti Perini, under 17 del Circolo Vele Vernazzolesi.

Per la terza regata di 470 al primo posto Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi del Circolo Velico Antignano, al secondo Corrado Cicconetti e Flavia Shultze, Circolo Vele Vernazzolesi e Centro Velico 3V, e al terzo posto, primi under 19 mixed, Mattia Tognocchi e Valentina Chelli, anche loro del Circolo Velico Antignano. Nel weekend e sul medesimo campo di regata s’è disputata anche la seconda prova del campionato italiano master classe 470: le quattro regate dei due giorni premiano l’equipaggio di Fernando Ziccarelli e Davide Gamba, Club Nautico Pesaro, secondi Luca Gamba e Stefano Barbarini, Club Nautico Pesaro, terzi Matteo Pettenello e Stefano Busoni, Lega Navale Italiana di Belluno. Al termine delle regate sulla terrazza della Sef Stamura si è svolta la premiazione, presenti l’assessore comunale Marco Battino, il presidente della Sef Stamura Michele Pietrucci, il caposezione vela Giuseppe Mascino, per la capitaneria di porto il capitano di fregata Mario Poli, quindi il presidente zonale Federvela Simon Conti, Claudio Gigli, general manager di Chiron Energy, e Sara Canullo, responsabile marketing della medesima azienda.