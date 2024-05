Il Caem/Scarfiotti premiato dall'Automotoclub Storico Italiano per l'attività 2023

Come ogni anno l’Automotoclub Storico Italiano ha proceduto a consegnare i riconoscimenti per le manifestazioni organizzate nella scorsa stagione dai club federati, in base alla qualità culturale, per i mezzi storici coinvolti, dei percorsi e delle proposte innovative. Anche per il 2023 il CAEM/Lodovico Scarfiotti ha ricevuto il grande apprezzamento del Consiglio Federale e dei responsabili delle Manifestazioni Auto e Moto.

Per la “27ma edizione Rievocativa del Circuito Chienti e Potenza” per moto d’epoca disputata nel mese di agosto ed inserita nel programma del Circuito Tricolore, il club ha ricevuto la prestigiosa “Pedivella d’Oro”, mentre Premi Speciali sono stati assegnati per il “26° Trofeo Scarfiotti” disputato a giugno e la 2a edizione de “I Giovani di Lodovico” nel calendario del Trofeo Giovani ASI effettuato a luglio. La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede dell’ASI a Torino ed è stato il presidente del club Mirko Recanatesi a ritirare gli importanti premi che vanno ad arricchire una notevole serie di riconoscimenti federali assegnati da oltre due decenni.

Il Circuito Chienti e Potenza ha presentato nel 2023 un’edizione completamente rinnovata, che ha accresciuto la qualità del soggiorno degli equipaggi partecipanti con le loro moto d’epoca da tutta Italia ed ha offerto un’impareggiabile percorso che ha toccato gli altipiani di Montelago e Colfiorito a ridosso dell’Appennino umbro-marchigiano, oltre ad aver ripercorso le curve della gara storica di un secolo fa. Il Trofeo Scarfiotti ha continuato nella sua tradizione nel nome del grande campione, continuando a utilizzare l’ascesa da Sarnano a Sassotetto per una sezione di prove di regolarità nel teatro della celebre cronoscalata tricolore dedicata sempre a Scarfiotti, ed ha presentato interessanti spazi culturali. L’iniziativa “I Giovani di Lodovico” ha sfruttato al meglio la vivace ed originale creatività organizzativa del gruppo Giovani del Club.