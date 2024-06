L'acuto di Buratti: vittoria a Vallelunga nella prima prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

ANCONA – L’anconetano Andrea Buratti si è aggiudicato la vittoria nella prima prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, disputata nello scorso week end all’autodromo di Vallelunga, alle porte di Roma. Il campionato, organizzato da ACI Sport, rappresenta la massima espressione dell’automobilismo sportivo italiano e si disputa su quattro gare della durata ciascuna di tre ore, con equipaggi composti da due o tre piloti. Per l’occasione Buratti ha corso in coppia con l’olandese Sandra Van Der Sloot al volante della Porsche 992 GT3 Cup del Team EF Racing di Jesi, una delle squadre più prestigiose del panorama internazionale.

Al via della prima prova stagionale sono scesi in pista ben 35 equipaggi al volante delle più prestigiose vetture Gran Turismo, tra cui Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Aston Martin, BMW, Audi e Honda. Presenti a Vallelunga anche concorrenti di fama internazionale come l’ex Formula 1, Giancarlo Fisichella, e Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, pilota Ferrari Formula 1 che, al volante della 296 GT3 della casa di Maranello, si sono aggiudicati la classifica assoluta. Nella categoria GT Cup, Buratti ha disputato una gara impeccabile, condotta sempre nelle primissime posizioni, grazie anche ad una vettura ben preparata dai tecnici della squadra jesina che fa capo a Enrico Fulgenzi, grande specialista delle gare GT e da sempre legato al marchio Porsche.

«Sono davvero felice di questa vittoria - ha commentato a fine gara sul podio il pilota dorico - considerato che mi sono avvicinato alla competizione automobilistica solo da un paio di anni. In equipaggio con Sandra mi sono trovato molto bene, abbiamo fatto ben cinque cambi nel corso della gara e abbiamo sempre tenuto un’andatura molto sostenuta. Voglio ringraziare la mia coequipier, tutto il team e, soprattutto, Enrico Fulgenzi, che è anche il mio coach, e mi ha portato a debuttare in questo campionato. Se queste sono le premesse, sono sicuro che i risultati arriveranno anche nelle prossime gare». E a proposito di calendario, saranno ancora tre le gare da disputare sui prestigiosi circuiti del Mugello (14 luglio), Imola (8 settembre) e Monza (27 ottobre), appuntamenti che vedranno ancora impegnato il pilota dorico intenzionato più che mai a conquistare il titolo italiano di categoria.