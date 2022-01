Cus Ancona C5, stasera a Lucrezia un match da "Ora o mai più"

Due partite che valgono una stagione, a cominciare da quella in programma questa sera calcio d’inizio ore 20 in quel di Lucrezia. Ad essere chiamato in causa, un Cus Ancona C5 obbligato ad invertire bruscamente la rotta nel campionato cadetto. Basta dare un occhio alla classifica per rendersi conto di quanto si giochi la formazione guidata da Francesco Battistini nell’arco di tre giorni. Cus Ancona che al momento è in fondo alla classifica con 3 punti, Altamarca 7, Lucrezia 8 mentre Gubbio e Fenice Venezia sono a quota 10. Cus Ancona che, dopo Lucrezia, sarà di scena sul campo dello Sporting Altamarca, unica formazione che gli universitari sono riusciti a battere in occasione della gara di andata.

«Ci aspettano due partite fondamentali per il proseguo della stagione», spiega il tecnico della formazione biancoverde, Francesco Battistini. «Sabato contro il Città di Massa la prestazione c’è stata nonostante la sconfitta per 5-2 maturata nei minuti finali. La squadra è sempre rimasta in partita, ma ancora una volta non siamo stati fortunati nei momenti topici della partita: basti pensare al palo interno colpito sul risultato di 3-2. A Lucrezia e poi sul campo dello Sporting Altamarca ci giochiamo una bella fetta del nostro futuro, il tempo delle pacche sulle spalle e dei complimenti a fine gara è davvero finito, per riaprire il discorso salvezza ci servono i punti solo cosi si potrà dare un senso al resto della stagione. Difficoltà a parte, le sensazioni sono buone ma attenzione a questo Lucrezia, squadra di categoria dotata di ottimi elementi».

Cus Ancona che molto probabilmente dovrà fare a meno di Piersimoni fuori per infortunio ma che potrebbe recuperare Bartolucci, il capitano di tante battaglie.