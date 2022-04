Boxing Academy Loreto, stage con il pluridecorato Raffaele Bergamasco

La Asd Boxing Academy Loreto ospiterà il 7 e l’8 maggio il Maestro di pugilato Raffaele Bergamasco, per uno stage formativo per Tecnici ed Atleti tesserati presso la federazione pugilistica italiana. L'iniziativa e l’organizzazione è della Boxing Academy Loreto, che non ha voluto assolutamente perdere l'occasione di invitare il plurimedagliato allenatore sia della Nazionale Italiana che di quella Indiana, che ha diretto conquistando molteplici allori. Molti sono i tecnici che hanno aderito all’evento, oltre che dalla nostra regione, anche dalla Sicilia e da oltralpe (Germania e Svizzera).

«Il progetto della Boxing Academy Loreto sta seriamente prendendo campo - sottolinea il presidente Alessandro Diodovich - in quanto non sarà l'unico appuntamento che metterà sotto i riflettori la città mariana. Siamo infatti orgogliosi di ospitare, il 29 Maggio, l'ultimo criterium regionale di pugilato giovanile, con bambini e bambine dai 5 ai 13 anni di età. L’evento si svolgerà in Piazza della Madonna e l’Arcivescovo Monsignor Fabio Dal Cin porterà il saluto e la benedizione ai piccoli boxeur, provenienti da tutta la regione. A questo proposito abbiamo scelto la Piazza della Madonna per portare un messaggio di pace e rispetto tra i popoli in questo particolare momento».

Tra gli eventi che la Boxing Academy Loreto organizzerà ci sarà, il 9 luglio presso Piazza Giovanni Paolo II (porta Marina), il “2° Trofeo Pugilistico Città di Loreto”, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni d'Italia e dalla Svizzera, l’evento più importante e prestigioso per la società lauretana. La scorsa stagione il trofeo pugilistico Città di Loreto ha fatto emozionare il numeroso pubblico con match di buon livello ed ha avuto, come ospite d'onore, il Campione del Mondo Patrizio Sumbu Kalambay. Gli eventi sono stati resi possibili dall’impegno di tutti i tesserati, dei tecnici Alessandro Cossu, Davide Astolfi e Sebastiano Donati, del Comitato Marche con il suo presidente Luciano Romanella (sempre presente a tenere ben saldi i rapporti tra le società marchigiane), e dal supporto dell’amministrazione comunale di Loreto, con particolare riferimento al Sindaco ed al delegato allo sport Cristian Anticaglia, a stringere la sinergia tra la città e l’Accademia che darà sempre il massimo per portare in alto i colori della sua città.