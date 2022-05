Boxing Academy Loreto, successo per lo stage con Bergamasco

Grande soddisfazione e interessanti feedback per la Boxing Academy Loreto nello stage formativo organizzato nello scorso week-end, che ha registrato la presenza del maestro Raffaele Bergamasco (ex tecnico della nazionale italiana di pugilato e ultimamente della nazionale Indiana, conquistando con entrambe un grande numero di medaglie olimpiche, la più emozionante l'oro di Roberto Cammarelle alle olimpiadi di Pechino 2008). Lo stage ha richiamato l'attenzione di un grande numero di partecipanti tra tecnici ed atleti tesserati alla federazione pugilistica italiana, provenienti da tutta la regione e anche dalla Sicilia.

Molto interessanti i temi analizzati dal maestro Bergamasco, sia sotto il profilo tecnico-tattico che su quello atletico, ma ad emozionare è stato il racconto della sua esperienza con la nazionale Indiana, dove la cultura sportiva è molto diversa da quella occidentale. C'è stato anche spazio per le foto di rito, con il delegato allo sport del Comune di Loreto, Cristian Anticaglia, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale al maestro Bergamasco, omaggiandolo con un libro sulla città lauretana. Considerevole l'intervento del Presidente del Comitato Marche, Luciano Romanella, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo weekend di formazione, utile ai partecipanti ed ottimo veicolo promozionale per la conoscenza della “Noble Art”.

Ora, la Boxing Academy Loreto si prepara per altri due grandi eventi sportivi da regalare alla città. Domenica 29 Maggio verrà ospitata l'ultima tappa del Criterium Regionale Giovanile, nella cornice della stupenda Piazza della Madonna, dove saranno chiamate a partecipare le giovani promesse marchigiane della boxe. Infine, il 9 luglio si accenderanno i riflettori in piazza Giovanni Paolo II (porta Marina), per il secondo trofeo pugilistico “Città di Loreto” con grandi ospiti d'onore. Due importanti appuntamenti che rinnovano la “mission” della Boxing Academy, progetto sportivo finalizzato a far conoscere ed apprezzare la disciplina ed a dare lustro alla città di Loreto con grande serietà ed impegno.