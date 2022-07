Bocce, vola l’Ancona 2000 e si laurea campione d’Italia Juniores

ANCONA- Un trionfo per la Bocciofila Ancona 2000 e per le bocce marchigiane. La squadra juniores anconetana si è laureata campione d'Italia 2022. Nella final four svoltasi sabato scorso a San Giovanni in Persiceto i canarini hanno sbaragliato il campo battendo i romani del Boville in semifinale con un netto 4-0 e i cremonesi della Canottieri Flora in finale per 4-1. La squadra si è presentata concentrata e coesa fin dalla semifinale del mattino contro il Boville, dominando sia le due prove del tiro di precisione, sia la partita di individuale (con capitan Tommaso Martini in forma super), sia la partita di terna con gli altri tre componenti della squadra Matteo Martini, Tommaso Biagioli e Denny Vigoni a proprio agio nei rispettivi ruoli di puntista, bocciatore e mediano. In serata la magia si confermava anche nel match di finale contro la Canottieri Flora Cremona. Sopra le righe la prestazione di Tommaso Biagioli nel tiro di precisione. Le cose non andavano altrettanto bene nel tiro di precisione under 18 in cui Tommaso Martini e Denny Vigoni cedevano agli avversari lombardi. Sul punteggio di 1-1 si arrivava quindi all'individuale in cui un clamoroso Martini infliggeva un pesante 10-0 a Luca Domaneschi e alla terna in cui Matteo Martini-Biagioli-Vigoni vincevano un match al cardiopalma. A quel punto, sul 3-1, all'Ancona 2000 bastava un solo set nei match di coppia. A conquistarlo era il duo Tommaso Martini Biagioli.

Esplodeva così l'esultanza dei ragazzi, dei tecnici e dei dirigenti, con la Fib Marche rappresentata sul posto dal delegato provinciale Ancona Alessio Sampaolesi e dal consigliere regionale Luca Vigoni, peraltro papà di uno dei campioni. Non si tratta soltanto del trionfo dell'Ancona 2000 (che con questo scudetto juniores bissa quello seniores del 2014), ma di tutto il movimento giovanile marchigiano visto che, al di là dei fratelli Martini, Biagioli è un prestito della Jesina e Vigoni un prestito della San Cristoforo Fano, società che si era laureata campione d'Italia juniores nel 2020.