Città e provincia "capitali" delle bocce: 370 atleti in arrivo dal centro Italia per il “VI Gran Premio Città di Ancona”

ANCONA - 370 atleti in arrivo ad Ancona da diverse regioni del centro Italia per il “VI Gran Premio Città di Ancona”. La competizione di bocce, organizzata dalla Bocciofila Ancona 2000 Asd e sponsorizzata da Estra, è riservata alle categorie B e C. I partecipanti delle 20 società rappresentate si daranno battaglia già dalle 9 del mattino su 45 corsie di gioco ripartite in diversi campi della provincia anconetana. Chi supererà le fasi eliminatorie, parteciperà alle finali nella sede della Bocciofila Ancona (via Maggini 1) in una sessione pomeridiana a partire dalle 14:30. L’associazione sportiva è una delle più importanti del panorama anconetano e nel 2003 è salita alla ribalta internazionale con la conquista del titolo mondiale juniores da parte di Tommaso Martini. «La sponsorizzazione – ha dichiarato Maria Cristina Rossi, componente del CdA di Estra - conferma il nostro impegno a sostegno del territorio attraverso il sano spirito sportivo. Il gioco delle bocce è uno sport antichissimo che favorisce la sana competizione e lo spirito di squadra. E’ per noi un onore sostenere questo importante appuntamento nella città di Ancona».