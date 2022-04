Il Città di Falconara dilaga a Bisceglie, semifinale play-off ipotecata

Il Città di Falconara fa sua gara-1 a Bisceglie e mette una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali playoff. Domenica prossima al PalaBadiali potrà contare su uno scarto di gol considerevole in virtù del 6-1 di stasera al PalaDolmen. Il primo tempo resta ingessato fino attorno al 15’, quando il tiro di Taty trova Vanessa sulla linea a salvare Oselame battuta. La sblocca proprio la numero 4 delle Citizens: azione insistita di Dal’maz sulla sinistra, palla dietro per la brasiliana, bordata che Ion devia nel proprio sacco. Bisceglie subito pericoloso con Montufo sul secondo palo ma alla sirena, meno 4 secondi, arriva il raddoppio delle marchigiane. L’assist di Fifò mette Janice a tu per tu con Oselame: facile facile il tocco del 2-0.

Nella ripresa il Bisceglie accorcia: diagonale di Nicoletti, Dibiase para ma non trattiene, irrompe Ion che fa esultare le sue. Dura poco: Dal’maz lanciata nello spazio si presenta da sola da Oselame e sigla il 3-1. A questo punto il Falconara dilaga: sempre Dal’maz ispira Ferrara che sfiora in diagonale, non sbaglia Fifò che dalla sua mattonella la mette sotto il sette di sinistro. Le padrone di casa provano a reagire con Vanessa ma il suo diagonale, deviato da Dibiase, carambola sul palo prima di diventare preda di Taty. Sul fronte opposto Fifò ne segna altri due e si porta il pallone a casa per una tripletta da antologia. Il Bisceglie ci prova col portiere di movimento, Dibiase chiude tutti gli spazi e il divario rimane agevolando così il ritorno. Gara-2 dei quarti scudetto si giocherà domenica 8 maggio al PalaBadiali, ovvero il giorno della Patrona di Falconara, con tutte le carte in regola per festeggiare al meglio la ricorrenza.