A che ora passa il giro d'Italia: il programma, i paesi attraversati e l'arrivo previsto

JESI - Oggi, martedì 17 maggio, va in scena la decima tappa del Giro d'Italia. Sono 196 chilometri totali da affrontare da Pescara a Jesi. Un percorso duro, caratterizzato dai muri di Recanati, Filottrano e Monsano. La tappa di snoda tra Abruzzo e Marche. Verranno attraversate le province di Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona.

Il cronoprogramma

La partenza è prevista da Pescara alle 12,40 poi, superata la provincia pescarese, ci si addentra nel teramano. Qui si toccano i paesi di Silvi Marina, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto Lido, Alba Adriatica, Martinsicuro. Gli atleti arriveranno poi in provincia di Ascoli Piceno a Cupra Marittima e in provincia di Fermo toccheranno i paesi di Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Si arriva poi nel maceratese: in particolare a Civitanova Marche, Civitanova Alta, Crocette di Montecosaro, Montelupone, Romitelli, Recanati, Montefano e Osteria Nuova.

Gli orari in provincia di Ancona

L'ultima provincia prima dell'arrivo è quella di Ancona con Filottrano (si prevede che i ciclisti passino verso le 16,18), Ponte Musone (16,24), Santa Maria Nuova (16,31), Mazzangrugno (16,49), Monsano (16,57) e il traguardo nella città di Jesi (verso le 17 circa).