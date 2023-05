Il Beach Volley Institute si tinge di tricolore: arriva lo scudetto Over 45

Il fine settimana delle Club Series Finals di Cesenatico, appuntamento clou della stagione dell’AIBVC (Associazione Italiana Beach Volley Club), regala al Beach Volley Institute di Valentina Bellucci un grande risultato. A salire sul gradino più alto del podio è, infatti, la formazione Over 45, formata da Marco Bonacci, Paolo Ceccacci, Mario Frascione, Luca Ragaglia e Cristiano Zamponi, che brinda così alla conquista dello scudetto. Il percorso affrontato dal quintetto del BVI è stato subito all’insegna della vittoria: già al termine della terza delle quattro tappe previste dal calendario (quelle di Ancona, Bologna e Cesenatico), era già stato acquisito il diritto a partecipare alle Finali, con la seconda posizione del ranking.

Originale la formula, che prevede la formazione di due coppie (Team A e Team B) che affrontano le formazioni dell’altro club, in due match al meglio dei due parziali su tre ai 15 punti. Qualora il conto delle vittorie sia in pareggio, un giocatore della squadra A ed uno della B per ciascuno dei due club verrà scelto per disputare un 2x2 al Golden Set, che sancirà la qualificazione al turno successivo. Dopo aver terminato il Girone eliminatorio al primo posto (piegando Novara e Roma), Bonacci, Ceccacci, Frascione, Ragaglia e Zamponi si sono trovati di fronte Bergamo nei quarti di finale, scontro nel quale risulta decisivo il set di spareggio portato a casa da Ragaglia e Bonacci al fotofinish.

Sofferta anche l’affermazione nel derby di semifinale contro l’Open Beach Club di Altidona, con un doppio 2-1 che regala il pass per la finalissima. Qui, il BVI va sull’1-0 con la vittoria di Ceccacci e Bonacci, nel secondo confronto i padroni di casa della Beach Volley University di Cesenatico pareggiano i conti piegando la coppia composta da Ragaglia e Frascione, ma il Golden Set sorride ancora: l’affermazione di Bonacci e Ragaglia (premiato MvP delle Finals) permette di cucirsi sul petto il tricolore. A completare la redditizia spedizione del Beach Volley Institute in terra romagnola, la medaglia di bronzo ottenuta dalla formazione Under 21 composta da Filippo De Santis, Tommaso Agrioli, Filippo Mancinelli, Luca Cartoceti e Mattia Stefanini. Risultato, questo, che avvalora ulteriormente il lavoro dalla scuola di beach nata cinque anni fa e che conta già 150 iscritti.