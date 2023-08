Beffa Barontini: migliora il suo record personale, ma resta fuori per un soffio dalla finale mondiale

Conclusione amara dei Mondiali di Budapest per Simone Barontini. Il mezzofondista azzurro, dopo aver con personalità superato la prima scrematura negli 800 piani piazzandosi al secondo posto nella sua batteria eliminatoria, finisce solo quinto nella terza semifinale che metteva in palio l’accesso alla finale per l’oro iridato. Non è bastato confermare l’ottima progressione cronometrica dell’ultimo periodo, che ha portato l’atleta dorico a migliorare ancora il suo primato personale (abbassatosi da 1’44”50 a 1’44” 34): nell’ultima semifinale, la più veloce delle tre, parte restando nelle retrovie, poi si regala un grande finale battagliando con il francese Meziane ma chiude in quinta posizione restando fuori dai ripescaggi. Nulla da fare anche per l’altro azzurro in gara negli 800, ovvero il veneto Tecuceanu, che finisce quarto in una batteria lenta dove sono solo i primi due a vidimare il biglietto d’ingresso per la finale.

Nella mixed zone, ai microfoni di Rai Sport con Barontini c’è Tamberi, il quale lo definisce “Il mio fratellino” rimarcando il fatto di rappresentare entrambi la città di Ancona. «Questo ragazzo è un fenomeno – dice “Gimbo” – perché riesce a tirare fuori il meglio quando conta». Simone ringrazia, ma con un sorriso amaro per quella finale sfuggita davvero per un soffio. «C’ho creduto veramente tanto – afferma Barontini nell'intervista post gara – ed ho sfiorato quello che costituiva il mio obiettivo, ovvero misurarmi con i migliori nella gara per l’oro. Ci avevo fatto la bocca, visto anche il momento buono dal punto di vista cronometrico, ma va detto che il livello è qualcosa di impressionante: cerco di dare il massimo, sempre, per emulare quelli che mi precedono, alcuni dei quali sono veramente fenomeni, ma c’è ancora da lavorare, intanto per avvicinarsi a loro». Poi l’abbraccio con Tamberi: «Bello essere qui, con lui: ero un ragazzino che è cresciuto ammirandolo, è sempre stato un riferimento ed un esempio, e posso dire da mezzofondista che ho imparato più da lui che è un altista che da tanti altri atleti».