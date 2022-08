Barontini chiude col botto: l’anconetano piazza il record personale a Rovereto

ROVERETO- Ha chiuso alla grande la sua stagione fissando il primato personale a 1’4496 scendendo così sotto il muro di 1’45. Simone Barontini può esultare e finalmente andare in vacanza dopo le soddisfazioni già conquistate in ambito internazionale, con l’Europeo di Monaco di Baviera.

Il mezzofondista si è classificato al quarto posto in una gara vinta dal britannico Langford in 1'4449. Notevole lo sprint eseguito nel finale per recuperare almeno cinque posizioni e centrare il ricercato tempo personale. Si chiude così a Rovereto la stagione agonistica di Simone Barontini, che aveva già annunciato che il meeting della Quercia sarebbe stato comunque l'ultimo impegno dell’annata.