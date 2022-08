Barontini, a Rovereto il mezzofondista anconetano cerca la chiusura con il botto

ANCONA- Ci sarà anche Simone Barontini questa sera - 30 agosto - a Rovereto nel meeting internazionale del “Palio Città della Quercia”. L’impegno negli 800 metri sarà, per il campioncino dorico reduce dalla finale dell’Europeo di Monaco di Baviera, l'ultima gara stagionale. Una serata senza particolari pressioni ma comunque alla ricerca di un tempo di rilievo cercando di migliorare il suo record stabilito proprio in Germania, quando ha corso in 1'4566 centrando il settimo posto.

Lo stato di forma è buono e quindi sognare non costa nulla. A Rovereto, inizio gara alle 21,35, Barontini troverà un buon campo di partecipanti, tra cui brilla l'irlandese Mark English, che ai campionati europei di Monaco ha conquistato la medaglia di bronzo. Un buon branco di prova per Simone, in attesa di chiudere definitivamente la stagione.